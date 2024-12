Tối ngày 30/11, The Tale Of Lady Ok (Tạm dịch: Chuyện Nàng Ok) đã chính thức “khai trận” tập mở màn trên sóng truyền hình. Với 4.2% lượt xem tại Seoul và 4.7% toàn quốc, hiện tác phẩm của đài jTBC đang đứng top 1 rating trong khung giờ. Bộ phim hứa hẹn sẽ góp thêm phần cạnh tranh vào đường đua phim Hàn tháng 12 này, kèn cựa trực tiếp những đối thủ nặng ký khác như The Fiery Priest 2, When The Phone Rings…

The Tale Of Lady Ok đang nhận về nhiều phản ứng tích cực từ khán giả đại chúng

Khai thác chủ đề cổ trang, bối cảnh của The Tale Of Lady Ok được đặt tại triều Joseon. Bộ phim hé mở hành trình của Goo Deok Yi (Lim Ji Yeon) - một nô lệ thấp hèn bỏ trốn đến một kẻ lừa đảo, “thay danh đổi phận”. Deok Yi hoá thân thành tiểu thư Ok Tae Young (Son Naeun), sau khi làm giả tên tuổi, địa vị, thậm chí cả chồng mình. Trên con đường chạm tới thành công, Deok Yi có được sự giúp đỡ của Cheon Seung Hwi (Choo Young Woo), con trai cả trong một gia đình quý tộc, người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cô.

Với cốt truyện khá độc đáo về màn “thay máu” ngoạn mục của nữ chính, không ít netizen gợi nhớ tới siêu phẩm Anna từng làm mưa làm gió 2 năm trước. Tại đây, Lee Yoo Mi (Bae Suzy) không từ thủ đoạn để thoát nghèo, thậm chí phải xoá bỏ thân phận thật sự của mình. Được đánh giá là phiên bản xuyên không của Anna, The Tale Of Lady Ok đã “đánh úp” người xem với tình tiết gay cấn đến nghẹt thở. Những pha rượt đuổi đều thành công tạo nên bầu không khí căng thẳng leo thang, mang tính cao trào.

Bộ phim xoay quanh cuộc hành trình "thay tên đổi phận" của nữ nô lệ Goo Deok Yi để trở thành tiểu thư quý tộc Ok Tae Yong

Một điểm sáng khác của tác phẩm không thể bỏ qua Lim Ji Yeon. Cô nàng đã lột tả sự thay đổi rõ rệt trong diễn biến tâm lý của nhân vật - từ nét hiền lành, lanh lợi của Deok Yi cho tới vẻ sắc sảo, đầy mưu tính của Tae Young. Vụt sáng sau 1 đêm khi bom tấn The Glory được thả xích, tài năng nghệ thuật của Lim Ji Yeon đã được ghi nhận một cách xứng đáng. Lối diễn xuất, biểu cảm hay từng cử chỉ nhỏ của cô đều rất chi tiết và linh hoạt, được khen ngợi có thể đóng đinh tính cách nhân vật qua mỗi lần thể hiện trong phim, không ngại lăn xả với đa dạng thể loại vai diễn. The Tale Of Lady Ok mới chỉ đi được 1 tập nên nữ diễn viên nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ trong thời gian tới.

Lim Ji Yeon nhập vai xuất sắc, diễn xuất được đánh giá vô cùng cao

Bên cạnh nữ chính đã vô cùng quen mặt với khán giả, dàn cast quy tụ những gương mặt mới của màn ảnh xứ Hàn như Cho Yeong Woo, Kim Jae Won, Son Naeun… Tuy nhiên, họ đều không được đánh giá cao về mặt diễn xuất, gia tài phim ảnh khá hẩm hiu nên dàn diễn viên này có thể sẽ là một bất cập lớn đối với hiệu suất phát sóng của The Tale Of Lady Ok.

Lim Ji Yeon được dự đoán sẽ "gánh" cả bộ phim

Bộ phim được đón nhận tích cực vượt ngoài mong đợi. Một người dùng mạng chia sẻ: “Đây là một trong những tập phim mở màn tôi ưng ý nhất trong năm nay. Lim Ji Yeon là người khiến tôi phải cày bộ phim này và cổ đã không hề gây thất vọng chút nào. Nét diễn nhu mì, chất phác hay sang chảnh, quyền lực cổ đều cân đẹp. Nhìn chung, đây là một tác phẩm khá hứa hẹn. Tôi cực kỳ nóng lòng để xem tập 2".

Một ý kiến khác cho biết: “Tập đầu đúng là đỉnh của chóp. Tôi thực sự đắm chìm vào nội dung phim luôn. Cốt truyện, nhịp phim, góc quay, âm thanh hình ảnh… mọi thứ đều 10/10. Lim Ji Yeon là một diễn viên tuyệt vời và cô ý xứng đáng được nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, có một điều tôi để ý là Lim Ji Yeon đôi lúc diễn hơi cường điệu quá nhưng ai chả có lúc lên lúc xuống, phong độ không ổn định là điều dễ hiểu".