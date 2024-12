Không lên sóng quá rầm rộ do phát hành trên trên một đài cáp khá kém tiếng, bộ phim cổ trang Check In Hanyang vẫn chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình với rating tăng đáng kể sau mỗi tập. Khởi đầu với con số 1,8%, sang tập 2, tỷ suất người xem ghi nhận thành tích 2,7%, tăng 150% so với tập 1. So với mặt bằng chung phim Hàn cuối tuần, con số 1,8% hay 2,7% không phải quá cao nhưng so với đài Channel A thì đây là một thành tích ấn tượng, bỏ xa dự án trước đó của đài này (Marry YOU với rating dưới 1%). Ngoài ra, Check In Hanyang hiện cũng đang lọt top 5 Netflix tại cả 9 quốc gia có bản quyền phát sóng tác phẩm này, trong đó có cả Việt Nam với vị trí top 3.

Ở những tập đầu, Check in Hanyang được khen ngợi bởi mang đến một kịch bản rất thú vị, khéo léo cân bằng những trò cười kỳ quặc của bộ tứ nhân vật chính với những âm mưu chính trị vô cùng nguy hiểm. Phim theo chân Hong Deok Soo (Kim Ji Eun) - một cô gái tinh quái, thông minh và đã thành công dùng mưu mẹo của mình để được làm việc ở Long Thiên Lâu - quán trọ hạng sang dành cho các thương nhân. Để thuận lợi cho công việc thì cô buộc phải giả trai và tại Long Thiên Lâu, cô đã có thêm 3 người huynh đệ tốt. Deok Soo không hề biết trong, một trong số đó là thái tử Lee Eun (Bae In Hyuk), người đang giả dạng dân thường tới Long Thiên Lâu để truy tìm kẻ có mưu đồ phản nghịch.

Dù lấy bối cảnh chính trị đang lâm nguy của một quốc gia nhưng Check in Hanyang những tập đầu không quá nặng nề. Thay vào đó, bộ tứ diễn viên chính mang đến cho khán giả nhiều tràng cười sảng khoái bởi những trận đấu đá lẫn nhau khi bắt buộc phải ở chung tại Long Thiên Lâu. Deok Soo dù là thân phận nữ nhi nhưng với bản tính tinh quái vốn có, cô không hề chịu thua trước bất cứ ai, kể cả thái tử Lee Eun. Bộ tứ vì vậy mang đến những màn đấu khẩu, đụng tay đụng chân vô cùng hài hước ở những tập đầu phim.

Nam chính Bae In Hyuk vốn đã quá nổi tiếng với dòng phim cổ trang, lần này lại tiếp tục chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình với thể loại này. Vào vai thái tử Lee Eun, giả dạng làm thường dân với cái tên Lee Eun Ho, Bae In Hyuk có những màn biến hóa vô cùng đặc sắc. Khi ở cung với thân phận thái tử, khán giả được thấy một Bae In Hyuk thần thái ngút ngàn, vô cùng nghiêm túc, đạo mạo. Nhưng khi ra ngoài với thân phận Lee Eun Ho thì lại là một cậu trai trẻ trung, vô cùng hơn thua với nữ chính. Chưa kể diện mạo điển trai, đầy nam tính, cuốn hút của Bae In Hyuk cũng khiến khán giả yêu thích nhân vật của anh nhiều hơn.

Nguồn ảnh: Channel A