Giữa thời điểm bộ phim Chuyện Nàng Ok đang gây sốt, màn ảnh Hàn lại tiếp tục có thêm một phim cổ trang nữa vừa ra mắt có tên Check in Hanyang. Tối 21/12 vừa qua phim đã ra mắt với khởi đầu đầy hứa hẹn. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của Check in Hanyang đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 1,8% - cao gấp đôi tỷ suất người xem mở màn của bộ phim trước đó Marry YOU. Khởi đầu này hứa hẹn sẽ giúp cho nhà đài lấy lại phong độ, thoát khỏi cảnh rating 0% từ dự án thất bại trước đó.

Tập 1 của phim mở ra câu chuyện độc đáo cùng tiết tấu nhanh khiến người xem đắm chìm tuyệt đối vào câu chuyện. Phim mở đầu với câu chuyện của Hong Deok Su (Kim Ji Eun) - người nỗ lực để vào được Long Thiên Lâu - quán trọ hạng sang dành cho các thương nhân. Công việc ở đây là điều lý tưởng mà mọi thanh niên Hanyang muốn hướng tới và Deok Su thì thậm chí còn nuôi hi vọng trở thành thủ lĩnh Yongcheollu. Tại đây cô sớm gặp thái tử Lee Eun (Bae In Hyuk), hai người xảy ra mâu thuẫn ngay từ lần gặp đầu tiên. Dĩ nhiên Lee Eun không biết Deok Su là nữ cải nam trang còn Deok Su càng không biết oan gia ngõ hẹp mà cô "chướng mắt" này chính là thái tử.

Trở lại cuộc sống riêng sau mỗi lần chạm mặt, tưởng đâu Lee Eun và Deok Su đã hết duyên nợ, ai ngờ họ lại cùng phải tới tới Long Thiên Lâu để làm việc vì những lý do riêng. Lee Eun cần tìm ra Cheon Bang Ju, người có mưu đồ phản nghịch nên đã thay đổi thân phận để tới Long Thiên Lâu. Trong khi Deok Su cũng chính thức được nhận việc. Hai người tiếp tục có những khoảnh khắc dở khóc dở cười.

Tập 1 với diễn biến đầy nhanh chóng, không chỉ giới thiệu cụ thể về các nhân vật mà còn hé lộ nhiều câu chuyện khác nhau liên quan đến cả vấn đề chính trị, hoàng tộc. Bốn nhân vật chính cũng lần lượt xuất hiện theo những cách thức đầy thú vị. Đặc biệt diễn xuất của các diễn viên có sự tương thích hoàn hảo với nhân vật mà họ đảm nhận, làm tăng thêm sự hấp dẫn cho bộ phim, khiến người xem phát cuồng.

So với cả dàn cast trẻ, nữ chính Kim Ji Eun mang đến màn thể hiện xuất sắc nhất và tỏa sáng nhất ở tập 1. Đặc biệt dù xuất hiện với tạo hình giả trai nhưng gương mặt "non choẹt" và rất xinh xắn của cô vẫn không thể bị lu mờ. Khán giả dành nhiều lời khen cho diện mạo "ngoan xinh yêu", vừa bướng bỉnh vừa rất đáng yêu của Kim Ji Eun.

Nguồn ảnh: Mydramalist