Phim có rating tăng mạnh nhưng bị chỉ trích vì nam chính ngồi tù 17 ngày

Trước thành công của Hoa Đăng Sơ Thượng do Lâm Tâm Như sản xuất, TVB cũng không kém cạnh khi phát hành phiên bản phim "chị em hộp đêm" của riêng mình. Nhất Vũ Khuynh Thành quy tụ dàn mỹ nhân xinh đẹp, nổi tiếng nhưng lại đang trở thành tâm điểm bàn tán vì nam chính "ồn ào".

Theo thống kê từ TVB, rating tuần chiếu thứ 3 của Nhất Vũ Khuynh Thành tăng mạnh lên 20,4 điểm, đạt hạng 2 trong số các dự án của đài và nhận về hơn 1,31 triệu lượt xem. Con số này tăng cao kể từ tập đầu tiên, cho thấy sự quan tâm lớn của người xem. Thế nhưng xét về mức độ tích cực từ đánh giá của khán giả, phim lại không nhận được sự ủng hộ đúng với thành tích.

Nam chính Dương Minh là tâm điểm chỉ trích

Hiện tại, điểm gây tranh cãi nhất của Nhất Vũ Khuynh Thành đến từ một trong các nam chính của phim - Dương Minh. Ngôi sao 47 tuổi quen mặt của đài TVB vừa trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất sự nghiệp sau khi gây tai nạn giao thông do say xỉn vào tháng 8/2020. Hậu quả, Dương Minh bị tuyên án tù giam 18 ngày, tước bằng lái trong 2 năm và nộp phạt 385 USD (hơn 9 triệu đồng). Thế nhưng trên thực tế, sao nam chỉ ngồi sau song sắt 17 ngày, được thả sớm 1 ngày so với tòa tuyên án.

Dương Minh ngồi tù 17 ngày vì gây tai nạn

Trở lại với diễn xuất, Dương Minh đối mặt với nhiều lời chỉ trích. Ngôi sao của Đao Kiếm Lưu Tình bị chê trách vì lối sống không điều độ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác. Một số ý kiến cho rằng sao nam 8X nên "đóng cửa" ăn năn, sám hối hơn là lập tức tái xuất màn ảnh. Hiện tại, bộ phim Nhất Vũ Khuynh Thành nhận về nhiều chỉ trích do tạo điều kiện cho Dương Minh trở lại hoạt động.

Trước những bình luận trái chiều của khán giả, Dương Minh khẳng định bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, mặc cho khán giả không ủng hộ anh tái xuất và còn gọi anh là "tù nhân đi đóng phim". Anh cũng cảm kích TVB khi không bỏ rơi nghệ sĩ.

Bên cạnh trường hợp của Dương Minh, Nhất Vũ Khuynh Thành vẫn còn nhiều chi tiết gây tranh cãi khác. Chẳng hạn như mối tình tuổi trung niên gây "nổi da gà" giữa Trần Pháp Dung và Đường Văn Long, hay các chi tiết nhạy cảm quá đà xoay quanh các nhân vật nữ trong phim.

Phim có nhiều cảnh gây tranh cãi

Nhất Vũ Khuynh Thành lấy bối cảnh thập niên 80-90, tại các hộp đêm phức tạp, có nhiều nhân vật "máu mặt" lui tới. Tại đây, các nhân viên nữ làm công việc nhảy múa, mời rượu nhưng bỗng chốc bị cuốn theo ma lực đồng tiền, không từ thủ đoạn để vươn lên. Thế nhưng dần dần họ cũng nhận ra rằng, có nhiều thế lực khác cũng muốn khiến cuộc đời họ lâm vào bế tắc, và thay vì đối đầu nhau thì hội chị em phải nắm tay, cùng nhau vượt qua bể khổ.

Ảnh: TVB