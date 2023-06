Jennie được khen diễn thu hút hơn Jisoo chỉ vì đóng phim Hollywood?

Đầu tháng 6 vừa qua, nữ thần tượng Hàn Jennie của nhóm BLACKPINK chính thức ra mắt diễn xuất thông qua Hollywood, thế nhưng nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Sau màn ra mắt gây chú ý tại LHP Cannes 2023, giới phê bình đã bắt đầu phân tích, nhận định về màn ra mắt chính thức của cô.



Ngược lại với làn sóng phản đối của khán giả châu Á, phía phương Tây lại có nhiều ý kiến ủng hộ Jennie. Các trang phê bình như E!, Vogue France, Guardian, BuzzFeed... đều công nhận Jennie là điểm sáng nhờ vũ đạo cuốn hút. Trong số các đánh giá từ Hollywood, phát ngôn đến từ The New York Times hiện đang trở thành tâm điểm bàn luận khi gián tiếp nhắc đến cả Jisoo - "chị cả" của BLACKPINK.

Jennie được bênh vực

Jisoo bị gián tiếp so sánh với Jennie

Trang New York Times nhấn mạnh rằng: "Người hâm mộ nhóm nhạc K-pop BLACKPINK đón xem bộ phim mới của HBO để thưởng thức vai diễn đầu tiên của Jennie. Jennie không phải thành viên duy nhất của nhóm thử sức với diễn xuất, nhưng cô có vai diễn thu hút sự chú ý nhất".



Nhận định gây tranh cãi của The New York Times

Tại đây, bình luận của trang The New York Times đã nhắc trực tiếp đến Jennie, nhưng đồng thời gián tiếp so sánh cô với thành viên cùng nhóm là Jisoo. Jisoo trước đó đã có màn ra mắt diễn xuất với vai nữ chính trong phim Snowdrop của đài JTBC, đóng cặp với nam tài tử Jung Hae In.

Jisoo đóng nữ chính Snowdrop

Bài viết của The New York Times khiến không ít khán giả bất bình, nhất là khi Jennie được tâng bốc là thành viên có diễn xuất "thu hút" nhất trong BLACKPINK. Trong khi đó, Jennie chỉ đóng vai trò phụ họa, không có nhiều "đất diễn" lẫn lời thoại.

Mặt khác Jisoo lại là nữ chính, nhân vật quan trọng nhất của bộ phim Snowdrop vốn cũng một thời tạo sức hút khắp châu Á và vươn ra quốc tế (được phát hành trực tuyến thông qua Disney+). Chưa kể, bản thân chủ tịch Twitter Hàn Quốc Kim Yeon Jeong cũng từng công bố tại hội nghị COEX 2022 rằng Snowdrop là bộ phim được chia sẻ (tweet) nhiều nhất trên nền tảng mạng xã hội này vào năm 2022.

Bình luận của khán giả: - Vai diễn "thu hút" nhất? Trang đang nói rằng một vũ công phụ họa có vai trò lớn hơn cả nữ chính của một series phim sao? Thật khó tin. - "Thu hút" nhất chỉ vì đóng phim Hollywood sao? Tôi còn chưa xem được cô ấy thật sự diễn. - Khó hiểu quá. Jisoo có được vai nữ chính sau quá trình casting khó khăn, trong khi vai của Jennie chỉ là phụ và còn chẳng cần casting nữa. - Cứ Hollywood là danh giá hơn phim Hàn hay sao? - Đồng ý Jennie tạo sức hút nhưng không vì thế mà Jisoo thua kém.

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng việc Jennie tạo sức ảnh hưởng, được quan tâm diện rộng hơn là không thể phủ nhận. Phân đoạn chính thức của Jennie trong phim cũng đã thu về hơn 3,2 triệu lượt xem sau 2 ngày, và vũ đạo của cô cũng đang dần trở thành trào lưu trên mạng xã hội.



Nguồn: New York Times, HBO