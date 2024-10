Phim Hàn thời gian gần đây có không ít những tác phẩm nổi đình đám, ghi nhận cả rating cao lẫn thành tích tốt trên các nền tảng OTT như Thẩm Phán Từ Địa Ngục, Jeongnyeon, Dear Hyeri,... Tuy nhiên vẫn có những tác phẩm dù chất lượng khá tốt nhưng lại không được đông đảo khán giả đón nhận. Một trong số đó phải kể đến bộ phim gia đình, thanh xuân, chữa lành Family By Choice (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà bản Hàn).



Dù là dự án gây xôn xao dư luận ngay từ khâu casting, do remake từ kịch bản nổi đình đám xứ Trung, nhưng khi lên sóng, Family By Choice lại không quá được chú ý. Rating phim khá ảm đạm, duy trì ở mức 2%. Lý do có lẽ cũng bởi phim được nhà đài chiếu liền lúc 2 tập mỗi tối thứ Tư - khung giờ phim vốn rất ít khán giả của truyền hình Hàn.

Rating thấp, không quá nổi tiếng ở thị trường quốc tế nhưng thực tế, Family By Choice lại được đánh giá khá cao về chất lượng. Phim có cách phát triển tâm lý nhân vật từ thơ ấu đến trưởng thành rất tốt, hình ảnh hút mắt và phần tâm lý tình cảm gia đình mang đến cảm giác dễ chịu, dễ đồng cảm cho người xem. Nếu so với bản gốc, Family By Choice có thể không xuất sắc bằng, nhất là ở việc phim cắt giảm nhiều tình tiết vì vấn đề thời lượng nhưng nếu xem phim với tâm thế đây là một tác phẩm độc lập Family By Choice hoàn toàn không phải một sự lựa chọn tồi.

Người xem cũng dành nhiều lời khen cho bộ ba diễn viên chính là Hwang In Yeop - Jung Chae Yeon - Bae Hyeon Sung. Tuy Jung Chae Yeon diễn chưa xuất sắc nhưng từ ngoại hình sáng, đậm hơi thở thanh xuân kết hợp cùng Hwang In Yeop và Bae Hyun Sung đã mang đến cho khán giả phần nhìn xuất sắc không thua kém gì bản gốc. Chemistry của bộ ba cùng với hai diễn viên gạo cội Choi Won Young - Choi Moo Sung cũng được đánh giá cao, năm diễn viên cùng nhau tạo ra bầu không khí dễ chịu, ấm áp như một gia đình thực sự cho người xem.

Bình luận của khán giả: - Thích bầu không khí ấm áp, chữa lành mà gia đình 5 người này mang lại quá, làm ơn đừng có chuyện yêu đương như bản gốc nha. - Bộ phim đã trở thành thứ an ủi của tôi trong thời điểm khó khăn này. - Chỉ đạo, sản xuất rất ấn tượng, xem bộ phim này đúng đã mắt luôn, ba diễn viên trẻ cũng rất hợp vai và đẹp nữa. Nếu JTBC chiếu phim này vào cuối tuần thì ắt hẳn nó sẽ nổi tiếng hơn đấy. - Nội dung ấm áp quá chừng, hy vọng rating sẽ tăng lên - Chỉ đạo, diễn xuất, âm nhạc đều ổn cả, diễn viên đẹp và chemistry tốt. Ít khán giả nhưng ai xem cũng khen là được rồi.

Nguồn ảnh: JTBC