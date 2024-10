Trong giai đoạn cuối năm 2024, các khán giả yêu phim lãng mạn Hàn sẽ được thưởng thức một tác phẩm đầy hứa hẹn mang tên "Hear me: Our summer" (tạm dịch: "Nghe nói: Mùa hè của chúng ta"). Bộ phim này có sự tham gia của dàn diễn viên đầy triển vọng của xứ Kim Chi là Hong Kyung, Roh Yoon Seo và Kim Min Ju.

Cách đây không lâu khi trailer đầu tiên được phát hành, "Hear me: Our summer" đã thu về nhiều phản hồi tích cực. Bây giờ, tác phẩm này lại tiếp đốn tim khán giả với loạt ảnh tĩnh đẹp nao lòng và đầy chất thơ của cặp đôi chính Hong Kyung - Roh Yoon Seo.

Khung hình đầy chất thơ của Hong Kyung và Roh Yoon Seo trong "Hear me: Our summer".

Không khó để thấy, Hong Kyung và Roh Yoon Seo có "vibe" cực kỳ hợp nhau. Trong mọi khung hình, họ đều cho thấy "chemistry" tuyệt vời, như thể chỉ cần đứng thở thôi cũng quá đẹp đôi.

Nói thêm về nội dung của "Hear me: Our summer", bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa chàng trai Yong Jun và cô nàng Yeo Reum. Yong Jun là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học đang tìm kiếm ước mơ của mình. Trong khi làm công việc giao cơm trưa, anh bất ngờ gặp gỡ Yeo Reum và phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chút do dự, anh tiếp cận Yeo Reum, dần chiếm được trái tim đối phương bằng cách lắng nghe câu chuyện của cô.

Ở chiều ngược lại, Yeo Reum là một cô gái kiên cường và chu đáo, luôn ủng hộ em gái Ga Eul (Kim Min Ju) theo đuổi ước mơ giành huy chương vàng Olympic nhưng chưa bao giờ nghĩ đến mục tiêu của riêng mình. Khi bất ngờ bước vào mối quan hệ với Yong Jun, Yeo Reum cảm thấy phấn khích và bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống của chính mình cũng như những gì cô thực sự muốn.

Bộ phim "Hear me: Our summer" dự kiến ra rạp tại Hàn Quốc vào ngày 6/11.