Phí Phương Anh gây ấn tượng với phong cách Neofolk trong bộ sưu tập ghi dấu tuổi 17 của Eva de Eva

Hành trình 17 năm ghi dấu một Eva de Eva "chín muồi"

Được thành lập từ năm 2007, đến nay, thương hiệu Eva de Eva đã trở thành lựa chọn quen thuộc của những quý cô muốn khẳng định phong cách với gu thời trang thanh lịch, thời thượng. Xuyên suốt hành trình 17 năm đó, Eva de Eva luôn không ngừng sáng tạo để mang đến những bộ trang phục tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Tiêu biểu phải kể đến các bộ sưu tập như Force of Nature, Femme, Chạm vào ký ức…, hay các show diễn runway làm nức lòng giới mộ điệu: Summer Breeze Fashion Show 2012 - tái hiện nước Pháp hào hoa bằng công nghệ trình chiếu hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ; The Dream of Santorini Fashion Show 2016 - nơi vũ điệu của "chim công" làng múa Việt đưa khán giả đến với ốc đảo Santorini lãng mạn, Earth's Stories 2017- kể lại 4 câu chuyện đầy cảm hứng của Trái Đất, Merci & Merci 2023 - Show diễn online đầu tiên của thương hiệu…

Tuổi 17, cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và độ "chín muồi" trong lĩnh vực thời trang, được Eva de Eva ghi dấu bằng bộ sưu tập mùa thu đông Her Symphony mang phong cách dân gian đương đại Neofolk.

Để truyền tải trọn vẹn tinh thần của BST Her Symphony: "Every melody is timeless", Eva de Eva đã lựa chọn hợp tác cùng Phí Phương Anh, Top 10 Miss Universe Vietnam 2024. Nàng mẫu mang vẻ đẹp thời thượng đầy ấn tượng của người phụ nữ hiện đại, nhưng vẫn giữ được những nét thanh lịch và dịu dàng truyền thống.

"Bản giao hưởng" của chất liệu cao cấp và kỹ thuật tinh xảo trong âm hưởng dân gian đương đại

"Từ ý tưởng chủ đạo, những bản vẽ phác thảo đầu tiên cho tới khâu chọn lọc chất liệu, thành hình trang phục và đầu tư hình ảnh, tất cả đều được thực hiện kĩ càng ở mỗi chi tiết nhỏ nhất, với mong muốn mang đến bữa tiệc thời trang Thu Đông thật ấn tượng, không phụ lòng các Quý cô đón đợi", đại diện Eva de Eva chia sẻ về BST Her Symphony.

Lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Việt Nam, Her Symphony là cuộc dạo chơi của những họa tiết tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, hoa sen, cánh bướm mềm mại trên nền chất liệu cao cấp. Ren, Tweed, gấm và lụa, với kỹ thuật tinh xảo của đội ngũ thợ may lành nghề đã đi cùng Eva de Eva qua biết bao bộ sưu tập, biến hóa thành "bản giao hưởng" đa âm sắc.

Từ những chiếc đầm, áo dài cách tân cho buổi tiệc tùng sang trọng, đến thời trang "ready to wear" thường nhật, đều được Eva de Eva truyền tải tinh thần tôn vinh những giá trị vượt thời gian.

Đó là nét duyên dáng, nữ tính truyền thống trong chiếc đầm ren trắng; nét sang trọng, quyến rũ trong bản phối sơ mi họa tiết ren đen và chân váy xòe cùng màu; nét thanh lịch, cổ điển trong bộ đồ nâu tây từ dạ Tweed… Dù theo đuổi phong cách thời trang nào, Her Symphony đều giúp phụ nữ tự tin khẳng định bản thân tại bất kỳ nơi nào nàng xuất hiện.

Trong không khí lãng mạn của tiết trời thu, Her Symphony là lời mời đầy hấp dẫn của Eva de Eva: "Khi bản nhạc giao hưởng vang lên, cũng là lúc nàng lạc vào thế giới dân gian đương đại, nơi mà khoảng cách xưa và nay hoàn toàn bị xóa nhòa. Nàng thấy mình trong đậm đà bản sắc, nàng cảm nhận những giá trị truyền thống đẹp đẽ được tôn vinh theo dòng chảy lịch sử".

Các quý cô đã sẵn sàng trải nghiệm "bản giao hưởng" mà Eva de Eva sáng tạo, kỷ niệm hành trình 17 năm của mình?

