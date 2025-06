Phi công bất tỉnh khi đang điều khiển Boeing 737 chở 121 người vào nhà ga

Theo thông tin từ hãng hàng không Qantas, sự việc xảy ra ngay sau khi máy bay hạ cánh an toàn từ Canberra đến Sydney. Trong quá trình điều khiển máy bay về cầu phản lực tại nhà ga, phi công tập sự bắt đầu cảm thấy không khỏe nên đã thông báo cho tổ lái và kịp thời đạp phanh trước khi bất tỉnh. Cơ trưởng cùng sĩ quan thứ nhất đã lập tức kiểm soát tình hình theo đúng quy trình đào tạo và vận hành tiêu chuẩn, đưa máy bay an toàn đến cổng T3.

Đội ngũ y tế đã có mặt ngay tại cổng để hỗ trợ và điều trị khẩn cấp cho phi công vừa mất ý thức. Hãng Qantas cho biết, người này hiện đang được theo dõi y tế và tham gia cuộc điều tra nội bộ về sự cố. Người phát ngôn của hãng nhấn mạnh: “Sự an toàn và sức khỏe của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Phi công đang được hỗ trợ đầy đủ sau sự cố."

Cục An toàn Giao thông Vận tải Úc (ATSB) xác nhận đã nhận được báo cáo về sự cố và khẳng định các bước xử lý đã được thực hiện một cách phù hợp. Theo cơ quan này, phi công bị bất tỉnh trong thời gian máy bay đang đứng yên và hai phi công còn lại đã kiểm soát máy bay một cách an toàn. ATSB cho biết thêm: "Vụ việc đã được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi nhưng không tiến hành điều tra sâu do mức độ nghiêm trọng không cao."

Đáng chú ý, đây là sự cố y tế thứ hai liên quan đến phi công Qantas chỉ trong vòng ba tháng. Trước đó, vào tháng 3, chuyến bay QF505 từ Brisbane đến Sydney đã phải kích hoạt tín hiệu khẩn cấp PAN sau khi cơ trưởng bị đau lồng ngực giữa chuyến bay. Cơ phó đã tiếp quản điều khiển và hạ cánh an toàn. Phi công sau đó được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Cơ quan ATSB đang tiếp tục thu thập dữ liệu về cả hai sự cố để đánh giá liệu có cần mở cuộc điều tra sâu hơn hay không. Trong khi đó, hãng Qantas khẳng định sẽ tiếp tục giám sát sức khỏe phi hành đoàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn bay để đảm bảo mọi hành trình đều an toàn tuyệt đối.

Nguồn: 7news