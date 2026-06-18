Phép màu: Thủ môn nổi nhất World Cup 2026 sắp được đoàn tụ với mẹ đầy xúc động, visa được duyệt khẩn cấp

Bật khóc sau trận đấu để đời, thủ môn Cape Verde sắp được đoàn tụ mẹ tại World Cup nhờ phép màu có thật.

World Cup 2026 chứng kiến một trong những câu chuyện đẹp nhất giải đấu. Chỉ vài ngày sau khi khiến cả thế giới xúc động vì bật khóc khi nhắc đến mẹ, thủ môn Vozinha của Cape Verde đã nhận được tin vui không thể tuyệt vời hơn: bà sẽ được cấp visa để sang Mỹ cổ vũ con trai.

Vozinha, tên thật là Josimar Diaz, chính là người hùng trong trận hòa gây địa chấn 0-0 của Cape Verde trước Tây Ban Nha. Trước dàn sao được đánh giá vượt trội, thủ thành 40 tuổi liên tục có những pha cứu thua xuất thần, góp công lớn giúp đại diện châu Phi giành được điểm số lịch sử.

Nhưng ngay sau trận đấu để đời ấy, người hâm mộ lại chứng kiến một hình ảnh hoàn toàn khác của người hùng Cape Verde. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Vozinha đã không thể kìm được nước mắt khi tiết lộ mẹ anh, bà Ana Candida Evora, không thể tới Mỹ theo dõi World Cup vì những khó khăn liên quan đến visa. Gia đình anh không đủ khả năng chi trả khoản tiền bảo lãnh lên tới khoảng 12.000 bảng Anh để hoàn tất thủ tục.

Khoảnh khắc người thủ môn dày dạn kinh nghiệm nghẹn ngào trước ống kính đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra.

Theo truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trực tiếp can thiệp để hỗ trợ hồ sơ của mẹ Vozinha. Không chỉ được cấp visa khẩn, toàn bộ các khoản phí liên quan cũng được miễn.

Thủ môn Vozinha từng bật khóc vì mẹ không thể có visa đến Mỹ (Ảnh: Getty)

Mẹ a của Vozinha (người thứ hai từ phải sang) được duyệt visa khẩn cấp để đến Mỹ xem con trai thi đấu (Ảnh: Reuters) Mẹ a của Vozinha (người thứ hai từ phải sang) được duyệt visa khẩn cấp để đến Mỹ xem con trai thi đấu (Ảnh: Reuters)

Thông tin này được xác nhận bởi Hakeem Jeffries - lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ. Ông cho biết câu chuyện của Vozinha đã gây xúc động mạnh sau khi Cape Verde tạo nên bất ngờ lớn nhất từ đầu giải bằng việc cầm hòa Tây Ban Nha.

"Không người mẹ nào nên bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến con mình làm nên lịch sử", Jeffries chia sẻ.

Nhờ sự hỗ trợ này, mẹ của Vozinha sẽ sớm bay tới Miami để theo dõi trận đấu tiếp theo của Cape Verde gặp Uruguay. Đây sẽ là lần đầu tiên bà được trực tiếp chứng kiến con trai thi đấu tại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Câu chuyện càng trở nên đặc biệt hơn khi World Cup 2026 đang mang đến cho Vozinha những điều vượt xa sức tưởng tượng. Trước trận gặp Tây Ban Nha, tài khoản Instagram của anh chỉ có khoảng 50.000 người theo dõi. Sau màn trình diễn xuất thần trước một trong những ứng viên vô địch, lượng người hâm mộ tăng theo cấp số nhân.

Chỉ trong ít ngày, Vozinha đã thu hút thêm hàng triệu lượt theo dõi mới. Từ một thủ môn ít được biết đến ngoài phạm vi châu Phi, anh bỗng trở thành hiện tượng toàn cầu và là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của những đội bóng "chiếu dưới" tại World Cup.

Nhưng có lẽ, giữa những tràng pháo tay, những lời khen ngợi và sự nổi tiếng bất ngờ ấy, khoảnh khắc được gặp lại mẹ trên đất Mỹ mới chính là phần thưởng lớn nhất đối với người gác đền Cape Verde.

Bởi đôi khi, World Cup không chỉ tạo nên những câu chuyện về bàn thắng hay chiến thắng. Nó còn mang đến những cuộc đoàn tụ khiến cả thế giới phải mỉm cười.