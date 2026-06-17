Thủ môn Vozinha cán mốc 10 triệu followers, ước nguyện thành hiện thực khi mẹ sắp được tới World Cup

Ước nguyện của thủ thành Cape Verde sắp trở thành hiện thực khi mẹ anh chuẩn bị có cơ hội sang Mỹ và trực tiếp theo dõi World Cup.

Câu chuyện cổ tích đẹp nhất World Cup 2026 có thể không diễn ra trên sân cỏ, mà đến từ khán đài. Sau khi khiến cả thế giới xúc động với lời chia sẻ về người mẹ chưa thể sang Mỹ vì vướng thủ tục visa, thủ môn Vozinha của Cape Verde đang đứng trước cơ hội biến ước mơ ấy thành hiện thực.

Theo truyền thông quốc tế, mẹ của người gác đền 39 tuổi đã bắt đầu hoàn tất các thủ tục cần thiết để sang Mỹ và trực tiếp theo dõi World Cup. Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ trên toàn thế giới xúc động, bởi chỉ ít ngày trước, câu chuyện của gia đình Vozinha đã trở thành một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất giải đấu.

Người hùng bất ngờ của World Cup 2026

Vozinha trở thành hiện tượng toàn cầu sau màn trình diễn xuất thần trong trận hòa lịch sử của Cape Verde trước Tây Ban Nha. Thủ thành kỳ cựu liên tiếp thực hiện những pha cứu thua không tưởng, giúp đại diện châu Phi giành được kết quả được xem là một trong những cột mốc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Cape Verde.

Nhưng điều khiến người hâm mộ yêu mến anh không chỉ là những gì diễn ra trên sân. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, khi được hỏi về cảm xúc của mình, Vozinha bất ngờ nhắc đến mẹ. Anh tiết lộ rằng bà không thể đến Mỹ để theo dõi World Cup vì gặp khó khăn trong việc xin thị thực.

Giữa khoảnh khắc cả đất nước đang ăn mừng, người thủ môn giàu kinh nghiệm chỉ mong một điều giản dị: mẹ có thể tận mắt chứng kiến con trai thi đấu ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Thủ môn 40 tuổi bật khóc chia sẻ chuyện mẹ không thể có visa sang Mỹ vì vấn đề tài chính (Ảnh: BR Football)

Cả thế giới cùng giúp Vozinha

Những lời tâm sự chân thành của Vozinha nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người hâm mộ, nhà báo, các cầu thủ và nhiều cộng đồng bóng đá trên khắp thế giới đồng loạt chia sẻ câu chuyện của anh.

Từ một lời tâm sự ngắn sau trận đấu, câu chuyện đã trở thành làn sóng cảm xúc vượt ra ngoài phạm vi bóng đá. Sự quan tâm dành cho Vozinha tăng chóng mặt. Trước World Cup, tài khoản Instagram của anh chỉ có khoảng 50.000 người theo dõi. Sau trận đấu với Tây Ban Nha và câu chuyện về mẹ, con số này đã bùng nổ lên hơn 10 triệu.

Mới đây, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy mẹ của Vozinha đang hoàn tất những bước cuối cùng trong quá trình chuẩn bị giấy tờ để sang Mỹ. Khung cảnh rất giản dị nhưng lại khiến hàng triệu người xúc động.

Bởi đó không chỉ là thủ tục xuất nhập cảnh, mà còn là hành trình đưa một người mẹ đến gần hơn với giấc mơ cả đời của mình.

Lan truyền video mẹ thủ môn Vozinha hoàn tất các bước chuẩn bị sang Mỹ xem con thi đấu World Cup 2026

Khoảnh khắc mà cả World Cup đang chờ đợi

Trong lúc Cape Verde tiếp tục viết nên câu chuyện thần kỳ tại World Cup 2026, người hâm mộ giờ đây đang mong chờ một hình ảnh khác không kém phần đặc biệt. Đó là khoảnh khắc máy quay truyền hình hướng lên khán đài và bắt gặp mẹ của Vozinha đang dõi theo con trai.

Sau hàng chục năm hy sinh, động viên và đồng hành trong im lặng, bà có thể sẽ được chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp của con trai bằng chính đôi mắt của mình.

Bóng đá luôn tạo ra những câu chuyện kỳ diệu. Và ở World Cup 2026, câu chuyện của Vozinha đang nhắc mọi người rằng phía sau mỗi người hùng trên sân cỏ luôn có những người thân âm thầm hy sinh, chờ đợi và tin tưởng. Có lẽ vì thế, hàng triệu người lúc này không chỉ cổ vũ Cape Verde tiến sâu tại giải đấu, mà còn đang cầu mong một cuộc đoàn tụ thật đẹp giữa Vozinha và mẹ anh trên đất Mỹ.

Tú Tú.