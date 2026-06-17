Diễn biến Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo: Congo gỡ hoà khiến Ronaldo "tắt lịm", hiệp 2 bắt đầu!

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha - CHDC Congo lúc 0h00 ngày 18/6.

Vào lúc 00h00 ngày 18/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đọ sức với CHDC Congo trên sân vận động Houston, Texas (Mỹ). Đây là trận đấu thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ toàn cầu, khi siêu sao Cristiano Ronaldo chuẩn bị có giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp ở tuổi 41.

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Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo Phút 6: Joao Neves ghi bàn cho Bồ Đào Nha Phút 45+5: Yoane Wissa gỡ hoà 1-1 cho Congo

Trận đấu bắt đầu

Phút 1: Bồ Đào Nha đang kiểm soát bóng ở phần sân nhà.

Phút 4: Hậu vệ người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo bị thổi phạt: Joao Cancelo bị thổi phạt sau một pha vào bóng phạm lỗi. Trọng tài chính Abdulrahman Al Jassim đã cắt còi không một chút do dự.

Phút 6: VÀOOO! 1-0 cho Bồ Đào Nha: Pedro Neto tung ra đường bấm bóng đầy tinh tế, đặt Joao Neves vào vị trí không thể thuận lợi hơn. Một cú lắc đầu cận thành hiểm hóc không cho thủ môn đối phương một cơ hội cản phá! 1-0 cho Bồ Đào Nha!

Joao Neves ghi bàn mở tỉ số

Phút 11: Congo có tình huống bóng tạo nguy hiểm cho Bồ Đào Nha: Cơ hội qua trước mũi giày của số 20 bên phía Congo. Một cú dứt điểm rất căng nhưng đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.

Phút 14, NGUY HIỂM! Bakambu (Congo) có pha đột phá xé toang hàng phòng ngự Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của anh lại không thể chiến thắng được thủ thành Costa.

Phút 18, KHÔNG VÀO! Bruno Fernandes tỉa bóng thông minh cho Mendes, nhưng Wan-Bissaka đã lao vào cắt bóng cực kỳ đẳng cấp. Bóng bật ra ngay tầm chân của Bruno, dẫu vậy cú đá bồi ngay sau đó của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Phút 24: Trận đấu tạm dừng: Trọng tài đã thổi còi và các cầu thủ sẽ tạm nghỉ ít phút để tiếp nước lấy lại thể lực do thời tiết nắng nóng tại Mỹ.

Phút 29: Một cơ hội phối hợp bị bỏ lỡ của tuyển Bồ Đào Nha: Joao Cancelo cố gắng nhồi bóng cho Cristiano Ronaldo ở phía trong, nhưng quả treo bóng lại đi quá mạnh và không có cơ hội cho người đồng đội băng vào dứt điểm.

Phút 33: Cơ hội cho CHDC Congo! Nhận bóng ở tư thế trống trải, Edo Kayembe tự tin xử lý một nhịp rồi tung cú sút xa đầy uy lực. Dù quỹ đạo bóng đi rất hiểm, thủ thành Costa vẫn kịp phản xạ đẳng cấp không cho đối phương ghi bàn.

Phút 37: Bồ Đào Nha mất cơ hội ngon ăn: Pedro Neto lại khống chế bóng lỗi, khiến anh mất đi lợi thế và để hậu vệ đối phương kịp thời áp sát, tước đi quyền kiểm soát bóng.

Phút 39: KHÔNG ĐƯỢC! Bruno Fernandes có khoảng trống ở ngay rìa vòng cấm. Tiền vệ này lập tức căn chỉnh góc sút và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng hàng phòng ngự đối phương đã chơi lăn xả để ngăn chặn bàn thắng.

Phút 43: Ronaldo mất hút: Hiệp 1 sắp trôi qua nhưng Ronaldo chưa để lại bất kỳ dấu ấn chuyên môn nào.

Phút 45+1: Cầu thủ Congo phạm lỗi: Trận đấu có 5 phút bù giờ, ngay phút bù giờ đầu tiên trong hiệp 1 trọng tài chính Abdulrahman Al Jassim đã phải thôi còi phạt khi cầu thủ của CHDC Congo có hành vi phạm lỗi với đối phương.

Phút 45+5: VÀO! 1-1 cho CHDC Congo! Arthur Masuaku căng ngang chuẩn xác từ cánh trái, Yoane Wissa tận dụng tốc độ băng vào dứt điểm cận thành găm bóng vào góc cao, không cho thủ môn Bồ Đào Nha bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Hiệp 1 kết thúc: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo

Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu!

Phút 46: Bồ Đào Nha có sự thay đổi người: Bernardo Silva rời sân nhường chỗ cho Francisco Conceicao.

Phút 49: Bồ Đào Nha, không được: Đường tạt bóng tầm xa nhắm vào Ronaldo đi hơi sâu, mở ra cơ hội dứt điểm cho Conceicao ở góc hẹp. Dẫu vậy, cầu thủ trẻ này đã ngã trong vòng cấm dưới áp lực tì đè quá lớn từ hậu vệ đối diện.

Thông tin trước trận đấu

30 phút trước trận đấu: Ronaldo ra sân khởi động, visual cực điển trai, nổi bật với khuyên tai kim cương lấp lánh. Siêu sao Bồ Đào Nha còn vẫy tay chào CĐV trên khán đài.

Đội hình ra sân Bồ Đào Nha đấu Congo: Ronaldo được xếp đá chính.

Ronaldo đã xuất hiện: Đội tuyển Bồ Đào Nha vừa có mặt ở sận vận động và vào đường hầm.

Mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng: Hình ảnh phòng thay đồ của tuyển Bồ Đào Nha và Congo.

1,5 tiếng trước trận đấu: Dù trời mưa nhưng người hâm mộ đã đổ về sân vận động Houston để cổ vũ hai đội tuyển thi đấu.

Ảnh: Portugal

Thông tin về trận đấu

Bước vào giải đấu năm nay, Bồ Đào Nha sở hữu lực lượng mạnh nhất và không chịu tổn thất nào vì chấn thương. HLV Roberto Martinez đang có trong tay một đội hình đồng đều, kết hợp giữa kinh nghiệm của Ronaldo và sức trẻ của những ngôi sao đang vào độ chín như Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Rafael Leao. Bồ Đào Nha chắc chắn muốn hướng tới một chiến thắng giòn giã để tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình chinh phục cúp vàng.

Phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo đến với giải đấu bằng một tinh thần vô cùng thoải mái. Sau 52 năm chờ đợi, đại diện châu Phi mới lại giành quyền góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhờ chiến thắng 1-0 trước Jamaica ở trận play-off. Dù thiếu vắng hậu vệ Rocky Bushiri do chấn thương, thầy trò HLV Sebastien Desabre vẫn là một thử thách không dễ bị bắt nạt. Lối chơi phòng ngự thực dụng giúp họ giữ sạch lưới 10 trên 13 trận gần nhất trước các đối thủ mạnh.

Nhận định về trận đấu này, cựu danh thủ Luis Figo cho rằng CHDC Congo sẽ chủ động chọn lối chơi lùi sâu để tử thủ. Do đó, Bồ Đào Nha sẽ cần đến những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của các ngôi sao để khai thông thế bế tắc. Dù gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kiên cường của đại diện châu Phi, đẳng cấp vượt trội được kỳ vọng sẽ giúp Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm với một chiến thắng sát nút.