Kylian Mbappe đã căng: “Tôi phải đá đến năm 80 tuổi mới làm vừa lòng hết những người chỉ trích tôi”

Sau cú đúp giúp tuyển Pháp đánh bại Senegal 3-1 ở trận ra quân World Cup 2026, Kylian Mbappe đã có màn đáp trả đầy đanh thép với những người chỉ trích mình.

Kylian Mbappe đã có màn trình diễn không thể thuyết phục hơn sau quãng thời gian liên tục hứng chịu chỉ trích từ cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trong trận mở màn World Cup 2026 gặp Senegal rạng sáng 17/6, đội trưởng tuyển Pháp từng có hiệp một khá mờ nhạt khi chỉ chạm bóng 14 lần - con số thấp nhất trên sân. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ.

Mbappe bùng nổ với cú đúp đẳng cấp, trong đó có một siêu phẩm sút xa ở những phút bù giờ, góp công lớn giúp Les Bleus giành chiến thắng 3-1 và khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.

Điều đáng nói là màn trình diễn này đến trong bối cảnh Mbappe đang chịu áp lực rất lớn. Tại Real Madrid, anh bị một bộ phận CĐV la ó và quy trách nhiệm cho mùa giải không danh hiệu của đội bóng. Thậm chí, từng xuất hiện kiến nghị yêu cầu đội bóng chia tay ngôi sao người Pháp.

Ở cấp độ đội tuyển, Mbappe cũng không ít lần bị chỉ trích vì phong độ, khả năng lãnh đạo và cả những tin đồn bất hòa trong phòng thay đồ. Dù vậy, chân sút 27 tuổi khẳng định anh không có ý định chứng minh điều gì với những người ghét mình.

“Không tồn tại khái niệm trả thù. Nếu tôi bắt đầu thi đấu chỉ để khiến tất cả những người chỉ trích mình im lặng, có lẽ tôi sẽ phải đá đến năm 80 tuổi. Tôi thi đấu để làm nên lịch sử cho đất nước mình và giúp đội tuyển vào chung kết rồi giành chức vô địch World Cup”, Mbappe tuyên bố.

Mbappe gửi thông điệp đến những kẻ chỉ trích sau cú đúp ngày mở màn tại World Cup 2026 (Ảnh: SunSport)

Phát biểu của Mbappe nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội bởi sự thẳng thắn và đầy tự tin. Với tiền đạo người Pháp, cách đáp trả tốt nhất vẫn luôn là màn trình diễn trên sân cỏ.

Cú đúp trước Senegal cũng giúp Mbappe nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 14. Anh hiện chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Miroslav Klose và Messi đúng 2 bàn và hoàn toàn có cơ hội san bằng hoặc vượt qua cột mốc này ngay tại giải đấu năm nay. Không chỉ vậy, Mbappe còn chính thức vượt qua Olivier Giroud để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn thắng.

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"Tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục làm nên lịch sử cho đất nước mình. Đó luôn là điều tôi mong muốn thực hiện. Tôi luôn đặt điều đó lên trên tất cả. Sau này khi giải nghệ, tôi sẽ có thời gian để nghĩ về những kỷ lục. Còn lúc này, tôi biết rõ mình ở đây vì điều gì. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng viết nên những trang sử vĩ đại cho đội tuyển Pháp”, Mbappe chia sẻ.

Trong khi nhiều người vẫn còn tranh cãi về vai trò thủ lĩnh của anh, các đồng đội lại dành những lời khen ngợi hết mực. William Saliba gọi bàn thắng thứ hai của Mbappe là một “siêu phẩm điên rồ”, còn Bradley Barcola tin rằng người đội trưởng hoàn toàn đủ khả năng phá kỷ lục ghi bàn World Cup trong tương lai gần.

Với phong độ hiện tại, có lẽ Mbappe không cần phải đợi đến năm 80 tuổi để khiến những người chỉ trích im lặng. Anh đang làm điều đó ngay trên sân cỏ World Cup 2026.