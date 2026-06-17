Bùng nổ tranh cãi World Cup 2026: Mbappe bị "đốn ngã" trong vòng cấm nhưng Pháp không có phạt đền, còn bị vu "cố tình va chạm"

World Cup 2026 dậy sóng vì quyết định khó tin: Mbappe bị đốn ngã rõ như ban ngày, VAR vẫn từ chối phạt đền cho tuyển Pháp.

Chiến thắng 3-1 của tuyển Pháp trước Senegal vào rạng sáng 17/6 tại World Cup 2026 lẽ ra phải là câu chuyện về màn trình diễn chói sáng của Kylian Mbappe. Thế nhưng, sau tiếng còi mãn cuộc, tất cả những gì người hâm mộ nhắc đến lại là một quyết định gây tranh cãi bậc nhất giải đấu tính đến thời điểm này.

Phút 59 của trận đấu trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), Mbappe thực hiện pha bứt tốc sở trường bên hành lang phải. Khi tiền đạo của Real Madrid chuẩn bị xâm nhập vòng cấm, Sadio Mane có tình huống lao vào truy cản đầy quyết liệt. Các góc quay truyền hình cho thấy cựu ngôi sao Liverpool gần như không chạm được bóng mà tác động trực tiếp vào chân Mbappe, khiến đội trưởng tuyển Pháp ngã sõng soài trong vòng cấm.

Kylian Mbappe bị Sadio Mane phạm lỗi trong vòng cấm (Ảnh: AP) Kylian Mbappe bị Sadio Mane phạm lỗi trong vòng cấm (Ảnh: AP)

Trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Pháp, trọng tài Alireza Faghani không cho đội bóng áo lam hưởng phạt đền mà chỉ tay về phía cột cờ góc. Quyết định này lập tức tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội. Tổ VAR sau đó đã yêu cầu vị vua áo đen ra đường biên xem lại tình huống. Nhiều người tin rằng quả phạt đền chắc chắn sẽ được trao sau khi trọng tài trực tiếp xem lại băng hình.

Thế nhưng điều khó tin đã xảy ra. Sau vài phút kiểm tra, ông Faghani vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Theo giải thích từ tổ trọng tài, Mbappe được cho là đã "chủ động tìm kiếm va chạm" trong tình huống này.

Mbappe vô cùng sửng sốt trước quyết định này (Ảnh: Reuters) Mbappe vô cùng sửng sốt trước quyết định này (Ảnh: Reuters)

Bình luận trên BBC, huyền thoại Alan Shearer không giấu được sự khó hiểu: "Tôi không hiểu nổi. Mane lao vào rất rõ ràng và chân trái của cậu ấy va vào Mbappe. Mbappe đang ở phía trước, vậy làm sao cậu ấy có thể chủ động tạo va chạm được? Thật kỳ lạ".

Cựu danh thủ Pat Nevin thậm chí còn gay gắt hơn: "Đó là một quyết định vô lý. Làm sao Mbappe có thể là người khởi xướng va chạm? Tôi chưa từng nghe lời giải thích nào phi lý đến thế".

Trong khi đó, cựu trợ lý trọng tài FIFA Darren Cann tiết lộ điện thoại của ông "nổ tung" vì tin nhắn từ nhiều trọng tài hàng đầu thế giới. Theo Cann, phần lớn đều không thể hiểu nổi vì sao Pháp không được hưởng phạt đền.

Trọng tài Alireza Faghani bị chỉ trích (Ảnh: AFP) Trọng tài Alireza Faghani bị chỉ trích (Ảnh: AFP)

Trên mạng xã hội, cụm từ "stonewall penalty" (quả phạt đền rõ mười mươi) nhanh chóng trở thành xu hướng. Hàng nghìn CĐV cho rằng tuyển Pháp đã bị tước mất một cơ hội ghi bàn quá rõ ràng.

May mắn cho Les Bleus, tranh cãi này không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Chỉ 5 phút sau tình huống gây bão, Mbappe vẫn lên tiếng bằng bàn mở tỷ số sau đường kiến tạo tinh tế của Michael Olise. Bradley Barcola nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 82 trước khi Ibrahim Mbaye níu kéo hy vọng cho Senegal.

Các ngôi sao người Pháp tỏ ra hoang mang trước quyết định kỳ lạ của trọng tài (Ảnh: Reuters) Các ngôi sao người Pháp tỏ ra hoang mang trước quyết định kỳ lạ của trọng tài (Ảnh: Reuters)

Nhưng ngôi sao lớn nhất trận đấu vẫn là Mbappe. Tiền đạo 27 tuổi khép lại đêm thi đấu bằng một siêu phẩm, ấn định chiến thắng 3-1 cho tuyển Pháp. Đáng chú ý, cú đúp này còn giúp Mbappe chính thức vượt qua Olivier Giroud để độc chiếm vị trí số một trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp.

Dẫu vậy, với nhiều người hâm mộ, dấu ấn lớn nhất của trận đấu lại đến từ câu hỏi chưa có lời giải: Làm thế nào mà tuyển Pháp không được hưởng phạt đền trong tình huống Mbappe bị phạm lỗi rõ ràng đến như vậy?