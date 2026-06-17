"Quái vật" Haaland chào World Cup bằng cú đúp huỷ điệt, Na Uy đè bẹp Iraq 4-1

Giải cơn khát 28 năm, Na Uy đại thắng 4 -1 Iraq trong ngày trở lại World Cup.

Đánh dấu sự trở lại đấu trường World Cup sau 28 năm dài chờ đợi, đội tuyển Na Uy đã có màn chào sân không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp đại diện châu Á Iraq với tỷ số đậm đà 4-1 sáng ngày 17/6.

Phải mất gần ba thập kỷ kể từ mùa hè Pháp 1998, người hâm mộ bóng đá Bắc Âu mới lại được chứng kiến những chiếc áo đỏ lam kiêu hãnh bước đi tại sân chơi lớn nhất thế giới. Đối đầu với một Iraq đầy khó chịu, Na Uy đã áp đặt một lối chơi vô cùng hiệu quả và sắc bén ở những khoảnh khắc mang tính quyết định.

Tâm điểm của mọi sự chú ý đương nhiên đổ dồn về phía Erling Haaland. Tiền đạo sừng sỏ thuộc biên chế Manchester City đã có màn "chào sân" World Cup đầu tiên trong sự nghiệp theo cách không thể rực rỡ hơn. Phút thứ 29, từ một pha chạy chỗ cắt mặt đầy khôn ngoan phá bẫy việt vị, Haaland dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành đối phương, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Haaland chào World Cup đầu tiên trong sự nghiệp bằng màn trình diễn ấn tượng (Ảnh: BR Football)

Dù vậy, Iraq chứng minh họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đại diện Tây Á vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 39 do công của tiền đạo chủ lực Aymen Hussein.

Iraq có bàn gỡ ngay sau đó (Ảnh: BR Football)

Sức ép từ các khán đài dường như được đẩy lên đỉnh điểm, thử thách bản lĩnh của những ngôi sao Bắc Âu. Nhưng chỉ đúng 4 phút sau, đẳng cấp thế giới của Haaland lại lên tiếng đúng lúc. Bằng bản năng sát thủ vùng cấm và sức mạnh thể chất vượt trội, anh hoàn tất cú đúp cá nhân ở phút 43, đưa Na Uy tái lập thế dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ.

Haaland thể hiện đẳng cấp với cú đúp (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Theo thống kê chuyên môn từ Flashscore, trận đấu không hề diễn ra theo thế trận một chiều khi Iraq sở hữu tới 13 pha dứt điểm so với 11 của Na Uy. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chất lượng cơ hội. Na Uy có tới 5 cú sút trúng đích, tạo ra 5 cơ hội mười mươi và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng chạm mức 2,58, áp đảo hoàn toàn con số 0,76 của đối thủ.

Bước sang hiệp hai, lối chơi của Na Uy càng trở nên thanh thoát hơn nhờ sự điều tiết tài tình của nhạc trưởng, thủ quân Martin Odegaard. Cục diện trận đấu chính thức được an bài ở phút 76 khi trung vệ Leo Skiri Ostigard lên tham gia tấn công, bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-1. Ác mộng của Iraq khép lại ở những giây bù giờ cuối cùng (phút 90+6), khi người hùng hiệp một của họ, Aymen Hussein, trong một nỗ lực lùi về phòng ngự đá phạt đã vô tình đốt lưới nhà, ấn định chiến thắng giòn giã 4-1 cho Na Uy.

Chiến thắng mở màn này không chỉ mang ý nghĩa giải tỏa cơn khát World Cup kéo dài 28 năm, mà còn mang lại lợi thế cực lớn cho thầy trò HLV Solbakken trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng I khi tạm thời đứng trên cả đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, Na Uy vẫn còn thử thách mang tên Senegal và đặc biệt là nhà đương kim Á quân Pháp vẫn đang chờ ở phía trước.