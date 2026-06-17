Mbappe "thổi sáo" độc lạ ở World Cup

Mbappe ăn mừng kiểu "thổi sáo" trong ngày Pháp thắng 3-1 Senegal.

Trong trận ra quân của tuyển Pháp tại vòng bảng World Cup 2026 thắng 3-1 Senegal, Kylian Mbappe đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi từ bỏ kiểu khoanh tay ăn mừng quen thuộc. Thay vào đó, siêu sao người Pháp đã tái hiện động tác giả vờ thổi sáo sau khi ghi bàn.

Mbappe ăn mừng kiểu thổi sáo (Ảnh: AFP)

Nguồn gốc của màn ăn mừng độc đáo này xuất phát từ buổi trò chuyện giữa Mbappe và người dẫn chương trình nổi tiếng James Corden trong chương trình "After Hours" trên kênh FOX Sports. Tại đây, thủ quân tuyển Pháp tiết lộ một bí mật thú vị về tuổi thơ khi anh từng có một đến hai năm theo học thổi sáo theo định hướng phát triển của gia đình.

Dù thừa nhận bản thân đã "quên sạch" kỹ năng nhạc cụ khi bị James Corden thử thách ngay trên sóng truyền hình, Mbappe vẫn hào hứng trước lời thử thách của nam MC về việc mang hình ảnh này lên sân cỏ. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid đã thẳng thắn đưa ra lời hứa trước ống kính: "Trận đầu tiên gặp Senegal, nếu ghi bàn, tôi sẽ làm hành động đó vì anh".

Mbappe thổi sáo trong thử thách trước đó (Ảnh: Fox Sport)

Và Mbappe đã không để người hâm mộ cũng như James Corden phải chờ đợi lâu. Phút 66 của trận đấu trên sân vận động MetLife, sau khi dứt điểm tung lưới tuyển Senegal khai thông thế bế tắc, anh lập tức chạy ra góc sân và thực hiện động tác giả vờ thổi sáo đầy hóm hỉnh. Màn ăn mừng này nhanh chóng gây bão trên các nền tảng mạng xã hội nhờ sự hài hước và sự giữ lời của siêu sao sinh năm 1998.

Mbappe thổi sáo trên sân (Ảnh: FIFA)

Màn ăn mừng đặc biệt của siêu sao 28 tuổi (Ảnh: TNT Sports)

(Ảnh: TNT Sports)

Trận đấu khép lại với chiến thắng cách biệt 3-1 nghiêng về nhà đương kim á quân thế giới. Bên cạnh pha lập công của Bradley Barcola ở phút 82, chính Mbapp2 là ngôi sao sáng nhất trận đấu khi hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở những phút bù giờ cuối cùng (90+6'), mang về 3 điểm trọn vẹn cho đoàn quân áo Lam trong ngày ra quân.