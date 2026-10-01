Phê duyệt dự án cầu kết nối 2 tỉnh rộng nhất Đồng bằng sông Cửu Long, thời hạn sử dụng 100 năm

Theo thiết kế, cây cầu này có chiều rộng 15m, trong đó, phần xe chạy rộng 11m.

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UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 3555/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Cà Mau và An Giang. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 426 tỷ đồng.

Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình cấp III, có thời hạn sử dụng của công trình cầu theo thiết kế là 100 năm. Địa điểm xây dựng tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau và xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang.

Theo phương án được phê duyệt, điểm đầu công trình nằm tại xã Vĩnh Lộc, kết nối tuyến ĐT.979, đoạn Phước Long - Ba Đình; điểm cuối nối với tuyến đường ven sông trên địa bàn xã Vĩnh Bình. Diện tích sử dụng đất khoảng 3,34ha.

Cầu được thiết kế với tải trọng HL-93, chiều rộng toàn cầu 15m, gồm phần xe chạy 11m, phần dành cho người đi bộ rộng 1,5m mỗi bên và phần gờ lan can rộng 0,5m mỗi bên.



Việc xây dựng công trình nhằm mục tiêu từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của tỉnh Cà Mau; nâng cao khả năng khai thác tuyến đường ĐT.979 (đoạn Phước Long đi Ba Đình) và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực Hồng Dân và Phước Long (tỉnh Cà Mau) và khu vực Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang).

Dự án cũng tiến tới tạo thành trục giao thông huyết mạch kết nối vùng phục vụ đắc lực cho lưu thông, luân chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của Cà Mau và các tỉnh lân cận thông qua đường Hồ Chí Minh và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Bên cạnh đó, công trình góp phần xây dựng đô thị Ba Đình đạt tiêu chuẩn loại V theo Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2029. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh và vốn hợp pháp khác giai đoạn 2026 - 2030 (theo Quyết định số 01663/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Cà Mau).