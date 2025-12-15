Phát nể căn hộ 3m² ở Hong Kong: Chật không nhích nổi người vẫn sống tốt, đặc biệt có toilet riêng

Ở những thành phố đắt đỏ như Hong Kong (Trung Quốc), việc sở hữu một căn nhà dù chỉ vài mét vuông vẫn là giấc mơ của không ít người trẻ. Chính vì vậy, thay vì cố với những căn hộ lớn ngoài khả năng tài chính, nhiều người lựa chọn sống trong không gian siêu nhỏ, miễn là được thiết kế hợp lý và phục vụ đúng nhu cầu cá nhân.

Mới đây, không gian sống vỏn vẹn 3m² của cô gái trẻ đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ nằm ở diện tích khiêm tốn mà ở cách căn phòng được bố trí đầy đủ công năng, có ánh sáng tự nhiên và đặc biệt là sở hữu nhà vệ sinh riêng - điều được xem là xa xỉ tại những căn hộ cho thuê ở Hong Kong.

Nguồn ảnh: post.smzdm

Ngay từ cửa vào căn phòng đã cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Mặt sau cánh cửa được tận dụng để lắp một kệ giày mỏng, vừa đủ cho những đôi thường xuyên sử dụng mà không chiếm diện tích lối đi. Bên cạnh là một tấm gương toàn thân giúp không gian trông rộng hơn, đồng thời tiện cho việc chỉnh trang trước khi ra ngoài.

Từ vị trí đứng ở cửa, có thể quan sát gần như toàn bộ căn phòng. Lối đi nhỏ chia không gian thành hai khu vực chính: một bên là khu vệ sinh, bên còn lại là không gian sinh hoạt - nghỉ ngơi.

Nhà vệ sinh chỉ chưa đầy 1m² nhưng được trang bị đầy đủ bồn rửa, toilet và khu tắm. Tất cả đều là thiết bị cỡ nhỏ, vừa vặn với diện tích nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Trong bối cảnh phần lớn người thuê nhà tại Hong Kong phải dùng nhà vệ sinh chung, việc có một không gian riêng tư như vậy được nhiều người đánh giá là xịn xò.

Sát bên khu vệ sinh là hệ tủ liền khối được thiết kế đa năng. Phía dưới đặt máy giặt sấy tích hợp, giúp quần áo sau khi giặt có thể cất gọn ngay, hạn chế bừa bộn. Phía trên là hệ tủ lưu trữ kết hợp các ngăn mở để trưng bày đồ decor, sách hoặc vài chậu cây nhỏ, tạo cảm giác ấm cúng cho không gian sống.

Điểm cộng lớn của căn phòng nằm ở cửa sổ lớn chiếm trọn một mảng tường. Cửa sổ có thể mở ra ngoài, đón ánh sáng tự nhiên và gió trời, giúp căn phòng nhỏ không bị bí bách. Một thanh treo đồ đơn giản được lắp ngay sát cửa sổ, vừa phơi quần áo, vừa tận dụng ánh nắng. Đây là giải pháp quen thuộc nhưng cực kỳ hiệu quả trong nhà nhỏ.

Khu vực ngủ nghỉ được thiết kế dạng giường bệ sát cửa sổ. Phía dưới giường là hệ ngăn kéo với nhiều kích thước khác nhau, đủ để cất giữ quần áo trái mùa, chăn gối hay đồ dùng ít sử dụng. Các hộc tủ bên hông giường được bố trí cho những vật dụng cần lấy thường xuyên, giúp mọi thứ luôn trong tầm tay mà không làm không gian trở nên rối mắt.

Dù chỉ vài mét vuông, căn phòng vẫn mang lại cảm giác dễ chịu nhờ ánh sáng tốt, bố cục gọn gàng và sự tối giản có chủ đích. Buổi sáng, ánh nắng len qua ô cửa sổ nhỏ, còn buổi tối, chỉ cần ngồi tựa bên cửa cũng đủ "chill".

Có thể thấy, căn hộ 3m² này không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả nhưng với những người trẻ sống một mình, đề cao sự riêng tư và chủ động, đây lại là một phương án đáng cân nhắc. Diện tích nhỏ không đồng nghĩa với chất lượng sống thấp, miễn là không gian được thiết kế phù hợp với nhịp sinh hoạt và nhu cầu cá nhân.

Nguồn: post.smzdm