Loại cá nhìn xấu mã nhưng tốt ngang nhân sâm, cao thủ ẩm thực gặp là mua liền

Khi đi chợ, không ít người có thói quen chọn cá dựa vào vẻ ngoài. Cá phải mình sáng, dáng đẹp, thịt dày, nhìn “sang” thì mới yên tâm bỏ tiền. Chính vì vậy, nhiều loại cá có ngoại hình xấu mã thường bị lướt qua rất nhanh, dù giá rẻ và lúc nào cũng sẵn hàng. Ít ai biết rằng, trong số đó có những loại cá không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng, thậm chí vượt trội hơn nhiều loại cá đắt tiền.

Một ví dụ điển hình chính là cá nục.

Nhìn xấu mã, bán đầy chợ nhưng ít người để ý

Cá nục thân thon dài, da xám bạc, không óng ánh, đầu to hơn thân, mắt lại khá lồi. So với cá thu, cá hồi hay cá chim, cá nục rõ ràng không hề “ăn ảnh”. Bởi vậy, nhiều người cho rằng đây là loại cá rẻ tiền, ăn cho có, không đáng mua. Thế nhưng, cá nục lại là loại cá biển phổ biến, dễ đánh bắt, thường được bán trong ngày nên độ tươi rất cao. Đặc biệt, cá nục ít khi bị bơm nước hay xử lý hóa chất vì giá vốn đã thấp, tiểu thương không cần “làm đẹp” như với cá đắt tiền.

Giá rẻ nhưng dinh dưỡng không hề thấp

Theo các tài liệu dinh dưỡng, cá nục chứa lượng protein cao, giàu omega-3, vitamin B12, vitamin D và nhiều khoáng chất cần thiết cho tim mạch, não bộ. So với nhiều loại cá nhập khẩu hoặc cá nuôi công nghiệp, hàm lượng chất béo tốt trong cá nục không hề thua kém.

Đặc biệt, cá nục là cá biển nhỏ, vòng đời ngắn nên nguy cơ tích tụ kim loại nặng thấp hơn nhiều so với các loại cá biển lớn như cá ngừ đại dương hay cá kiếm. Đây là điểm cộng lớn mà ít người để ý khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình.

Vì sao cá nục “thua thiệt” về hình thức

Cá nục không được ưa chuộng một phần vì không hợp trưng bày. Thân cá nhanh xỉn màu khi ra khỏi nước biển, da không bóng, đầu lại khá to. Trong khi đó, các loại cá đắt tiền thường được làm sạch, đánh vảy kỹ, bày biện bắt mắt nên dễ tạo cảm giác ngon và sang hơn.

Tuy nhiên, với người đi chợ có kinh nghiệm, hình thức không phải là yếu tố quyết định. Cá càng “xấu mã” nhưng bán chạy, hết sớm trong ngày thường lại là cá ngon thật.

Mẹo chọn cá nục ngon, đi chợ nhìn là biết nên mua

Khi đứng trước sạp cá, để chọn được cá nục ngon, bạn chỉ cần để ý vài điểm rất đơn giản. Trước hết là mắt cá: cá nục tươi mắt trong, hơi lồi tự nhiên, không đục trắng hay lõm sâu. Tiếp đến là mang cá, nên chọn con có mang đỏ hồng, khép chặt, không nhớt và không có mùi lạ.

Ngoài ra, bạn có thể dùng tay ấn nhẹ vào thân cá. Cá tươi thịt săn, đàn hồi nhanh, không để lại vết lõm. Thân cá nục ngon thường cứng, thẳng, da tuy không bóng loáng nhưng vẫn có độ ánh bạc tự nhiên, không xám bệt hay tróc vảy nhiều.

Một mẹo nhỏ nữa là ngửi mùi. Cá nục tươi chỉ có mùi biển nhẹ, không tanh gắt. Nếu cá có mùi nồng, chua hoặc ngai ngái thì nên bỏ qua, dù giá có rẻ đến đâu. Cuối cùng, nên ưu tiên mua cá nục bán theo mẻ lớn, nhiều người hỏi mua, vì đây thường là cá vừa cập bến trong ngày.

Chỉ cần nhớ vài dấu hiệu này, đi chợ gặp cá nục là bạn có thể tự tin chọn mua ngay, không sợ cá ươn hay tanh, mà còn có bữa cơm ngon lành với chi phí rất “dễ thở”.