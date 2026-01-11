Phát minh của công ty Hàn Quốc làm thay đổi ngành xây dựng: Dùng chất thải thay thế bê tông, vừa cứng vừa nhẹ hơn nhiều lần, chịu được lũ lụt và sóng thần

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026, công ty WES-Tec Global (Hàn Quốc) đã giới thiệu một công nghệ xây dựng đột phá mang tên ECOCCUBE, hệ thống chuyển hóa rác thải nhựa thành các khối xây dựng có độ bền cao, chuyên dụng cho các khu vực dễ bị tổn thương bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Đây được xem là một bước tiến đầy triển vọng trong việc giải quyết đồng thời 2 vấn đề cấp bách là ô nhiễm nhựa và rủi ro hạ tầng do khí hậu gây ra.

Khác với bê tông truyền thống, ECOCCUBE sử dụng 100% nhựa thải tái chế làm vật liệu lõi. Công nghệ chủ lực đứng sau giải pháp này là quy trình Newcycling, do chính WES-Tec phát triển, cho phép tái chế mọi loại nhựa hỗn hợp mà không cần phân loại hay rửa sạch, điều vốn là thách thức lớn đối với các hệ thống tái chế thông thường.

Trong buổi phỏng vấn tại CES, đại diện WES-Tec khẳng định: “Chúng tôi không biến rác nhựa thành sản phẩm tiêu dùng, mà biến nó thành vật liệu xây dựng thực thụ cho kỹ thuật dân dụng.” Các khối ECOCCUBE được thiết kế để gia cố bờ biển, bờ sông, vùng địa hình dốc và các công trình dễ bị lũ lụt, động đất hay sóng thần tấn công.

Về mặt kỹ thuật, mỗi khối ECOCCUBE đạt cường độ chịu nén lên tới 26,4 MPa và chịu kéo 16,7 MPa, vượt trội hơn nhiều so với một số loại bê tông thông dụng. Đặc biệt, nhờ trọng lượng nhẹ hơn, chi phí vận chuyển và thi công cũng được giảm đáng kể, tăng tính khả thi trong các khu vực khó tiếp cận.

Không chỉ mạnh về kết cấu, hệ thống ECOCCUBE còn tạo ra lợi ích rõ rệt cho môi trường. Theo đánh giá vòng đời sản phẩm, mỗi kg sản phẩm giúp giảm 2,99 kg CO2. Với 1 khối ECOCCUBE nặng 25 kg, lượng phát thải được giảm lên đến 74,69 kg CO2. Hệ thống này không chỉ tránh việc đốt hoặc chôn lấp rác nhựa, mà còn ngăn rác nhựa trôi ra đại dương, đủ điều kiện tham gia các cơ chế tín chỉ carbon và lưu trữ carbon.

Dù chỉ mới lần đầu tiên tham gia CES, ECOCCUBE đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi nhận giải thưởng Sáng tạo CES 2026 và giải Bạc Edison Awards 2025. Công ty WES-Tec Global hiện đang tìm kiếm đối tác để mở rộng triển khai công nghệ này ra toàn cầu, với mục tiêu xây dựng một mô hình hạ tầng chống chịu khí hậu, đồng thời góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa đang ngày càng trầm trọng.