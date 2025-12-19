Phát hiện xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ nước tự nhiên ở Đà Nẵng

Chiều 19-12, tại khu vực hồ Trước Đông (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), người dân phát hiện khoảng 3 cá thể cá "lạ", nghi là cá hải tượng long, chết nổi trên mặt hồ. Trong đó, hai xác cá đã được người dân vớt lên và đưa đi, hiện trên mặt hồ còn một xác đang phân hủy, bốc mùi hôi.

Theo hình ảnh do người dân địa phương ghi lại, hai xác cá được vớt lên có chiều dài khoảng 1m, trọng lượng hơn 20 kg mỗi con. Do mới chết nên các con cá này chưa có dấu hiệu bốc mùi. Xác cá được đưa lên khu vực đường Hoàng Văn Thái, cạnh hồ Trước Đông, để lại nhiều vảy cá rơi vãi trên mặt đường, có độ cứng tương tự vỏ sò.

Hai xác cá, nghi là hải tượng long nổi ở hồ Trước Đông, được người dân địa phương vớt lên bờ

Nhiều vảy cá còn sót lại, vương vãi trên đường Hoàng Văn Thái, cạnh hồ Trước Đông

Xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ nước tự nhiên ở Đà Nẵng

Xác cá còn lại nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, được cho là đã chết từ 1–2 ngày trước, có mùi hôi và ruồi nhặng bâu quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bà Nà đã cử cán bộ đến hiện trường để ghi nhận, xác minh. Đại diện UBND xã cho biết, địa phương sẽ không vớt xác cá còn lại lên bờ mà để phân hủy tự nhiên dưới hồ, đồng thời tiếp tục theo dõi trong một đến hai ngày tới để kịp thời phát hiện nếu xảy ra hiện tượng cá chết bất thường.

Một xác cá khác còn nổi trên mặt hồ

Đến chiều 19-12, xác cá trôi đến gần mép hồ, sát đường Hoàng Văn Thái

Một số người dân địa phương nhận định, các con cá này có thể do người từ nơi khác mang đến thả phóng sinh.

Theo tìm hiểu, cá hải tượng long (tên khoa học Arapaima gigas) là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon (Nam Mỹ), không phải loài bản địa của Việt Nam.

Đây là loài động vật ngoại lai, có tập tính ăn tạp và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái nếu được thả vào môi trường tự nhiên không phù hợp.