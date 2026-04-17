Phát hiện thêm 6 hài cốt trong hang đá ở Gia Lai

Chiều 17-4, Đội quy tập mộ liệt sĩ - Quân đoàn 34 cho biết mới phát hiện và quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ trong các hang đá ở khu vực núi Chư Pa, thuộc địa phận làng Doch 1, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.

Theo Thượng tá Giang Lê Sáng - Chính trị viên Đội quy tập mộ liệt sĩ - Quân đoàn 34, những bộ hài cốt liệt sĩ trên được đội tìm thấy tại các hang đá sâu trong núi Chư Pa từ ngày 12 đến ngày 17-4.

Chỉ từ đầu tháng 4 đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ - Quân đoàn 34 đã phát hiện và quy tập được 18 bộ hài cốt liệt sĩ

Cùng với các hài cốt liệt sĩ, tại hiện trường đội quy tập còn phát hiện nhiều di vật gắn liền với đời sống và chiến đấu của bộ đội như: võng, vải dù, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt...

Trước đó, từ trong quá trình đi bắt dơi, người dân đã phát hiện nhiều hài cốt, vật dụng của các bộ đội nên trình báo cơ quan chức năng.

Từ ngày 6 đến 8-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ - Quân đoàn 34 triển khai tìm kiếm và cất bốc được 12 hài cốt liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm mở rộng, đội quy tập tiếp tục phát hiện thêm số hài cốt liệt sĩ trên.

Những bộ hài cốt được đưa về hội trường xã Ia Ly tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức quân đội

Theo Thượng tá Giang Lê Sáng, do địa hình thay đổi theo thời gian, thông tin ngày càng ít, công tác tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn.

Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi sau, những cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ - Quân đoàn 34 vẫn kiên trì rà soát từng gốc cây, kẽ đá trong hang sâu, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu tích, sớm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.