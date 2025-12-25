Phát hiện thanh niên SN 2000 ở Tây Ninh có thêm 470 triệu đồng trong tài khoản: Công an vào cuộc rà soát điểm bất thường

Ngày 23/12/2025, Công an phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh kịp thời hỗ trợ anh Lưu Minh Đức (SN 2000, ngụ khu phố 20, phường Tân Ninh) hoàn trả lại số tiền 470 triệu đồng cho chủ tài khoản chuyển nhầm.

Trước đó, vào chiều ngày 22/12/2025, anh Đức bất ngờ nhận được 470 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân từ một số tài khoản lạ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh đã chủ động đến Công an phường Tân Ninh để trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường nhanh chóng tiến hành rà soát, xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1988, ngụ ấp Đức Ngãi 1, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh). Sau đó, Công an liên hệ với chị Hạnh và hướng dẫn, hỗ trợ hai bên hoàn tất các thủ tục cần thiết để hoàn trả đầy đủ số tiền nói trên.

Anh Đức đến trụ sở Công an phường Tân Ninh làm thủ tục hoàn trả lại số tiền 470 triệu đồng do chị Hạnh chuyển nhầm.

Việc anh Lưu Minh Đức tự giác trình báo và trả lại số tiền lớn cho người chuyển nhầm thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, nghĩa cử cao đẹp, không vì lợi ích cá nhân mà nảy sinh lòng tham. Hành động này góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng, đồng thời cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của Công an phường Tân Ninh trong công tác phục vụ Nhân dân.

Qua vụ việc, Công an phường Tân Ninh khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ vào tài khoản cá nhân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý đúng quy định, đồng thời phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển tiền nhầm.

Song song với đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh