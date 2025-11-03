Phát hiện số lượng lớn thuốc chữa tiểu đường, gan thận... không rõ nguồn gốc

Tối 2-11, tin từ Công an phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết đơn vi phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc tây không rõ nguồn gốc xuất xứ có trị giá hàng tỉ đồng.

Tang vật vụ án (Ảnh CACC)

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 22-9, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp Tổ tuần tra kiểm soát Quốc lộ 1, Phòng PC08 Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra xe ô tô tải BKS: 29K-11471 do Mai Văn Thắng (SN 1998, ngụ xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 10 thùng carton kích thước 60x60x60cm chứa 17 loại thuốc.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thắng không xuất trình được loại giấy, tờ hóa đơn nào chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số thuốc không rõ nguồn gốc

Lực lượng Công an đã lập biên bản, tạm giữ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ. Theo ước tính ban đầu, số thuốc trị giá hàng tỉ đồng, gồm nhiều loại đặc trị giá cao dùng cho các bệnh nguy hiểm như tiểu đường, gan, thận.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.