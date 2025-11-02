Người đàn ông chém hàng xóm do mở nhạc quá to

Ngày 2/11, công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tấn công hàng xóm rồi cố thủ trong nhà, xảy ra tại đường 275 (phường Tăng Nhơn Phú).

Lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà ông H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 1/11, ông H. (47 tuổi, ngụ tại địa phương) nghe thấy ông T. - hàng xóm, mở nhạc với âm lượng lớn nên sang nhắc nhở. Hai bên xảy ra cự cãi, ông H. bực tức đã dùng dao chém vào phần đầu ông T., khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, ông H. trở về nhà và cố thủ bên trong. Nhận tin báo, công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành vận động, yêu cầu ông H. ra ngoài làm việc. Tuy nhiên, người này không hợp tác và có biểu hiện chống đối.

Đến trưa cùng ngày, căn nhà nơi ông H. cố thủ bất ngờ bốc cháy. Lực lượng PCCC nhanh chóng triển khai dập tắt đám cháy, ngăn không để lan rộng.

Đến chiều tối, công an tiến hành phong tỏa khu vực, tìm cách khống chế người đàn ông này. Khoảng 19h, lực lượng chức năng đã tước dao, khống chế và đưa ông H. về trụ sở công an để làm việc.

Tại đây, ông H. có nhiều biểu hiện bất thường. Cơ quan công an đã đưa ông đi giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, ông H. sống một mình và có tiền sử bệnh tâm thần, trước đây từng có biểu hiện bất ổn về tâm lý.