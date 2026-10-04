Phát hiện sinh viên 20 tuổi đọc một bình luận TikTok, 5 tháng sau kiếm 2,6 tỷ đồng/tháng

Từ những bình luận của người dùng trên TikTok, nam sinh này nhận ra một nhu cầu tưởng nhỏ rồi biến nó thành ứng dụng có doanh thu định kỳ "khủng".

Michael Que, 20 tuổi, đang học ngành Tài chính tại Đại học New York (NYU) thì liên tiếp bị từ chối ở những vị trí thực tập mà mình mong muốn. Thay vì tiếp tục nộp hồ sơ vào các ngân hàng và công ty tài chính, nam sinh quyết định thử xây dựng một ứng dụng của riêng mình.

Chỉ vài tháng sau, GoTall - ứng dụng dự đoán chiều cao do Que phát triển - đạt mức doanh thu định kỳ khoảng 100.000 USD/tháng, tương đương 2,6 tỷ đồng. Theo dữ liệu mà Que chia sẻ, ứng dụng cũng đã vượt 1 triệu lượt tải và tạo ra hơn 434.000 USD doanh số kể từ đầu năm 2026.

Bị từ chối hàng loạt, chuyển hướng sang làm app

Mùa hè năm 2025, Que đang tập trung tìm cơ hội thực tập trong lĩnh vực tài chính. Cậu lần lượt nộp hồ sơ vào các vị trí liên quan đến ngân hàng đầu tư, tài chính và đầu tư mạo hiểm nhưng không nhận được kết quả như mong muốn.

Trong một bài đăng nhìn lại năm 2025, Que cho biết cậu từng trải qua nhiều vòng phỏng vấn, thậm chí lọt vào vòng cuối của một số vị trí nhưng vẫn bị từ chối. Cậu cũng từng tham gia vòng tuyển dụng của Goldman Sachs nhưng không được nhận. Sau đó, Que quyết định dừng việc tìm kiếm công việc và tập trung học cách xây dựng sản phẩm của riêng mình.

Michael Que, sinh viên 20 tuổi tại NYU, xây dựng GoTall sau khi liên tiếp bị từ chối ở các vị trí thực tập tài chính (Ảnh: IGNV)

Trong quá trình tìm ý tưởng, Que tìm đến Acquire.com - một nền tảng mua bán các startup và ứng dụng nhỏ. Tại đây, cậu bắt gặp một ứng dụng dự đoán chiều cao được rao bán với giá 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

Que không mua ứng dụng đó. Thay vào đó, cậu bắt đầu tự hỏi tại sao một sản phẩm tưởng đơn giản như vậy lại có người sẵn sàng trả tiền để mua. Cậu cũng nhớ lại trải nghiệm của chính mình khi còn 13 tuổi. Khi ấy, Que từng nhiều lần tìm kiếm trên Google xem mình có thể cao bao nhiêu khi trưởng thành. Ý tưởng về một ứng dụng dự đoán chiều cao bắt đầu hình thành từ đó.

Nhưng thứ thực sự khiến Que tin rằng sản phẩm này có người dùng không nằm ở Acquire.com, mà lại đến từ phần bình luận trên TikTok. Que nhận thấy dưới rất nhiều video liên quan đến chiều cao, thanh thiếu niên liên tục để lại những câu hỏi về chiều cao của bản thân, thậm chí cung cấp chiều cao của bố mẹ để nhờ người khác dự đoán. Với Que, đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đã tồn tại sẵn trên mạng xã hội.

Từ đó, cậu bắt tay xây dựng GoTall.

Bán được đơn hàng đầu tiên chỉ sau 48 giờ

GoTall được phát triển theo mô hình freemium. Người dùng có thể sử dụng một số tính năng miễn phí như theo dõi quá trình tăng trưởng, ghi nhật ký ăn uống và giấc ngủ; các tính năng dự đoán chiều cao và một số công cụ nâng cao nằm trong gói trả phí.

Que cho biết ứng dụng có mức đăng ký khoảng 5,99 USD/tuần (khoảng 156k đồng) hoặc 34,99 USD/năm (khoảng 909k đồng). Phần dự đoán chiều cao được xây dựng dựa trên dữ liệu tăng trưởng của CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ). Ngay trong vòng 48 giờ sau khi ra mắt, GoTall đã có người trả tiền đầu tiên.

Que sau đó thử nghiệm nhiều cách tiếp cận trên TikTok. Trong khoảng một tháng, cậu đăng tới 10 video mỗi ngày, tập trung vào việc trả lời trực tiếp những bình luận hỏi về chiều cao bằng video. Một video có thể bắt đầu từ một bình luận kiểu: "Tôi 15 tuổi, bố cao từng này, mẹ cao từng này, tôi sẽ cao bao nhiêu?". Que sau đó dùng dữ liệu người dùng cung cấp để đưa ra dự đoán.

Cách làm này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Để kiểm tra xem kết quả có đến từ may mắn hay không, Que tiếp tục thử cùng công thức trên một tài khoản TikTok khác của bạn gái. Kết quả tương tự và doanh thu của GoTall tăng lên khoảng 3.000 USD/tháng (khoảng 78 triệu đồng).

Đến đây, Que bắt đầu mở rộng cách làm thay vì tự mình sản xuất toàn bộ nội dung. Cậu liên hệ với khoảng 50 nhà sáng tạo nội dung UGC mỗi ngày, đề nghị họ thực hiện những video theo công thức đã chứng minh được hiệu quả. Tổng chi phí cho mạng lưới này khoảng 3.000 USD/tháng, nhưng lượng nội dung tạo ra giúp doanh thu của GoTall tăng lên khoảng 10.000 USD/tháng (khoảng 260 triệu đồng).

Sau đó, Que tiếp tục tối ưu cách người dùng đi từ video TikTok đến việc tải ứng dụng, đăng ký và trả tiền. Doanh thu tăng từ khoảng 10.000 USD lên 30.000 USD/tháng trước khi đạt mốc 100.000 USD/tháng (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Theo Que, toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu thử nghiệm nội dung đến lúc đạt mốc 100.000 USD doanh thu định kỳ mỗi tháng chỉ mất khoảng 5 tháng.

GoTall cung cấp công cụ dự đoán chiều cao và theo dõi các yếu tố như dinh dưỡng, giấc ngủ và quá trình tăng trưởng (Ảnh: Startup Finder)

Từ một ý tưởng bị chê là "không ngầu" đến hơn 1 triệu lượt tải

Điều khiến Que bất ngờ không chỉ là tốc độ tăng doanh thu mà còn là phản ứng của những người xung quanh khi biết cậu đang xây dựng ứng dụng dự đoán chiều cao.

Trong cuộc phỏng vấn với Starter Story, Que kể rằng ban đầu cậu khá ngại khi nói với người khác về sản phẩm của mình. Một ứng dụng dự đoán chiều cao nghe không giống loại startup "thời thượng" mà một sinh viên tài chính tại NYU thường muốn giới thiệu. Nhưng chính việc không quá chú ý đến hình ảnh đó lại giúp Que tập trung vào một câu hỏi đơn giản hơn là có người thực sự muốn sử dụng và trả tiền cho sản phẩm hay không.

Đến năm 2026, GoTall đã vượt 1 triệu lượt tải, trong đó khoảng 700.000 lượt đến từ App Store và 300.000 lượt từ Android. Que cũng cho biết ứng dụng tạo ra hơn 434.000 USD doanh số kể từ đầu năm 2026.

Một điểm đáng chú ý trong cách Que vận hành GoTall là cậu theo dõi rất sát hiệu quả của TikTok. Khi phần lớn lượt tải đến từ một kênh, cậu có thể tính toán tương đối cụ thể số lượt tải ứng dụng sau mỗi 100.000 lượt xem, từ đó quyết định nội dung nào đáng tiếp tục đầu tư. Sau khi tìm được những định dạng nội dung có khả năng thu hút người dùng, Que mới bắt đầu đẩy mạnh quảng cáo trả phí. Theo chia sẻ của cậu, đây là bước giúp doanh thu tiếp tục tăng sau giai đoạn đạt 30.000 USD/tháng.

Điều đáng chú ý ở câu chuyện của Michael Que là ý tưởng ban đầu không xuất phát từ một công nghệ quá phức tạp. Cậu nhìn thấy một câu hỏi xuất hiện lặp đi lặp lại trong phần bình luận TikTok, thử biến nó thành sản phẩm rồi dùng chính mạng xã hội để kiểm chứng nhu cầu.

Từ một sinh viên đang loay hoay tìm thực tập tài chính, Que chuyển sang xây dựng một ứng dụng mà theo số liệu cậu công bố đã đạt mức doanh thu định kỳ khoảng 2,6 tỷ đồng mỗi tháng. Đến tháng 9/2026, GoTall tiếp tục được giới thiệu là ứng dụng đã vượt 1 triệu lượt tải, trong khi Que vẫn đang theo học tại NYU.

Theo Starter Story, Startup Finder