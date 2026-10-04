Con gái lên mạng "phốt" mẹ chuyện đi siêu thị, dân mạng Việt nhìn hóa đơn mà ngán ngẩm: Mẹ đọc được sẽ buồn đến thế nào?

Chỉ từ vài món đồ trong một lần đi siêu thị, rất khó để biết người mẹ thường nuôi dạy con như thế nào, gia đình có điều kiện kinh tế ra sao hay cô gái đã được đáp ứng những nhu cầu khác đến mức nào.

Mới đây, một bài đăng kể lại trải nghiệm đi siêu thị cùng mẹ đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Theo nội dung bài đăng, cô gái cho biết điều khiến cô nhận ra sau lần mua sắm là hai thế hệ có thể nhìn nhận rất khác nhau về khái niệm "cần thiết".

Với cô, một gói snack hay một chai nước ngọt là những món đồ nhỏ, không tốn quá nhiều tiền và có thể mang lại niềm vui cá nhân. Tuy nhiên, mỗi khi cô bỏ những món này vào xe đẩy, mẹ lại cân nhắc và cho rằng chúng không thực sự cần thiết, thậm chí nước ngọt cũng không cần mua vì ở nhà vẫn còn nước lọc.

Trong khi đó, trong quá trình mua sắm, người mẹ lại lựa chọn khá nhiều. Chiếc xe đẩy dần xuất hiện ba chai nước rửa chén vì đang khuyến mãi, sáu cuộn giấy, hai túi đồ khô “mua để đó dùng dần”. Khi con hỏi sao mua nhiều, người mẹ trả lời: "Rẻ thì mua". Cuối cùng đồ cô gái muốn gần như bị xét duyệt hết, còn đồ mẹ mua chất hai túi lớn.

"Hóa ra mỗi người đều tiêu tiền rất hợp lý, miễn là người đó được quyền định nghĩa thế nào là hợp lý", cô gái kết luận.

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Khi hai bên lệch góc nhìn

Bài đăng sau đó nhận được nhiều bình luận. Không ít người cho rằng cô gái đang nhìn sự việc chủ yếu từ nhu cầu cá nhân mà chưa đặt mình vào vị trí của người mẹ. Những món đồ người mẹ mua không phải chỉ để phục vụ riêng bà, mà là những thứ cả gia đình đều sử dụng. Việc mua nhiều khi sản phẩm đang khuyến mãi cũng có thể xuất phát từ tâm lý tiết kiệm và tính toán chi tiêu lâu dài. Vì vậy, việc cô chỉ tập trung vào những món đồ mình muốn mua mà không nghĩ đến nhu cầu chung của gia đình bị cho là có phần ích kỷ, thiếu chia sẻ với mẹ.

Một số ý kiến khác lại nhìn câu chuyện từ phía người con. Theo họ, việc con có những nhu cầu riêng, chẳng hạn muốn mua một gói bánh hay chai nước ngọt, vốn không phải điều bất thường. Cha mẹ hoàn toàn có thể dạy con cách cân nhắc tiền bạc nhưng không nhất thiết biến mọi mong muốn nhỏ của con thành điều đáng trách. Tại sao lại bắt một đứa con phải đặt mình vào vị trí của một người phụ nữ đã có con, đã phải lo toan đủ thứ cho gia đình?

Tuy nhiên, điều đáng nói là câu chuyện trên mạng xã hội đang được nhìn qua một lát cắt rất ngắn. Chỉ từ vài món đồ trong một lần đi siêu thị, rất khó để biết người mẹ thường nuôi dạy con như thế nào, gia đình có điều kiện kinh tế ra sao hay cô gái đã được đáp ứng những nhu cầu khác đến mức nào.

Bởi vậy, điều khiến nhiều người băn khoăn hơn cả có lẽ là việc một câu chuyện vốn rất đời thường giữa mẹ và con lại được đưa lên mạng để bàn luận. Với người con, đó có thể chỉ là một cách kể lại trải nghiệm và chia sẻ cảm xúc. Nhưng với người mẹ, việc những thói quen tiết kiệm, những món đồ bà mua cho gia đình bị đem ra mổ xẻ trước hàng nghìn người có thể là một cảm giác không dễ chịu.

Đi siêu thị cùng cha mẹ, đôi khi con chỉ nhìn thấy món đồ mình muốn mua và một câu hỏi tại sao không được mua. Trong khi đó, người lớn lại nhìn thấy cả một danh sách những khoản cần chi phía trước: tiền học, tiền sinh hoạt, thực phẩm, đồ dùng gia đình và vô số khoản phát sinh mà trẻ chưa phải chịu trách nhiệm.

Điều đó không có nghĩa mọi cách chi tiêu của cha mẹ đều đúng, cũng không có nghĩa trẻ phải luôn biết nhường nhịn và từ bỏ nhu cầu của mình. Nhưng khi chưa tự kiếm ra tiền, việc hiểu rằng mỗi khoản chi đều nằm trong một tổng thể lớn hơn có lẽ cũng là điều con cái cần được học.

Sau cùng, chuyện một gói snack có đáng mua hay một chai nước ngọt có cần thiết hay không vốn không phải vấn đề quá lớn. Điều quan trọng hơn là giữa cha mẹ và con cái có thể nói với nhau về tiền bạc, nhu cầu và giới hạn như thế nào, thay vì để những bất đồng rất nhỏ trở thành câu chuyện để đưa lên mạng và phán xét lẫn nhau.