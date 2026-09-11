Phát hiện nhiều khối trụ thép dài 105m, nặng 2.300 tấn được vận chuyển bằng xe chuyên biệt, thực hiện một nhiệm vụ quan trọng dưới đáy biển

Các trụ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng gồm nhiều bệ đỡ và hàng trục, giúp phân bổ tải trọng trên toàn bộ kết cấu trong quá trình di chuyển.

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Các trụ đơn có chiều dài hơn 100 m và trọng lượng lên tới khoảng 2.300 tấn đang được vận chuyển từ cảng Bilbao (Tây Ban Nha) để phục vụ dự án điện gió ngoài khơi Hornsea 3 của Anh.

Theo Haizea Wind Group, quá trình vận chuyển các cấu kiện trong khu vực cảng Bilbao được thực hiện bởi Mammoet bằng hệ thống SPMT (xe vận chuyển mô-đun tự hành). Đây là loại phương tiện chuyên dụng gồm nhiều bệ đỡ và hàng trục, giúp phân bổ tải trọng trên toàn bộ kết cấu trong quá trình di chuyển.

Nhờ cấu hình này, những cấu kiện có kích thước và trọng lượng đặc biệt lớn có thể được vận chuyển từ khu vực sản xuất đến bến cảng để đưa lên tàu.

Hoạt động hậu cần còn có sự tham gia của Grúas Aguado, đối tác của Haizea Wind, trong khâu vận chuyển và chuẩn bị cấu kiện. Trong khi đó, Cadeler đảm nhiệm việc nâng và đưa các cấu kiện lên tàu, một công đoạn thường được gọi là bốc xếp hàng hóa trong ngành vận tải biển.

Haizea Wind không công bố số lượng trụ đơn trong lô hàng được giao vào tháng 8 cũng như thời điểm cụ thể diễn ra hoạt động vận chuyển và bốc xếp. Tuy nhiên, các cấu kiện này nằm trong chuỗi cung ứng phục vụ việc đưa những bộ phận móng được sản xuất tại Bilbao tới Anh, trước khi vận chuyển ra khu vực xây dựng Hornsea 3.

Tháng 2/2026, Ørsted cho biết 6 trụ đơn đầu tiên đã rời Bilbao và tới Teesside, Anh, sau hai chuyến vận chuyển với tổng quãng đường khoảng 960 hải lý.

Nhóm cấu kiện này có chiều dài trung bình 90 m và trọng lượng trung bình 1.670 tấn. Đường kính khoảng 8 m ở phần trên và có thể lên tới 11 m ở phần đáy.

Các trụ đơn được vận chuyển bằng tàu CY Interocean II của BigLift. Quá trình bốc dỡ có sự tham gia của các đội ngũ từ Ørsted, Haizea, Cadeler và Steel River Quay.

Sự chênh lệch giữa thông số của những trụ đơn đầu tiên và các cấu kiện được công bố vào tháng 8 cho thấy Hornsea 3 sử dụng nhiều kích thước móng khác nhau. Một số cấu kiện lớn có chiều dài trên 105 m và trọng lượng xấp xỉ hoặc vượt 2.300 tấn, trong khi kích thước trung bình của toàn bộ hệ thống nhỏ hơn.

Móng trụ đơn đầu tiên của Hornsea 3 được hoàn thiện và lắp đặt vào tháng 5/2026, mở đầu cho chiến dịch đưa 197 móng xuống đáy biển Bắc.

Theo Cadeler, trụ đơn đầu tiên được tàu Wind Ally vận chuyển và đóng xuống đáy biển. Đây là tàu chuyên dụng được thiết kế để xử lý các cấu kiện móng có kích thước lớn cho các dự án điện gió ngoài khơi.

Tàu Wind Orca đảm nhiệm việc lắp đặt các cấu trúc phụ trợ, trong khi ESVAGT FROUDE hỗ trợ hoạt động vận hành thử. Cadeler cho biết tổng cộng 3 tàu chuyên dụng của doanh nghiệp sẽ được sử dụng trong chiến dịch tại Hornsea 3.

Việc lắp đặt móng dự kiến tiếp tục trong năm 2026 và kéo dài sang năm 2027. Mỗi trụ đơn sẽ làm nền móng cho một turbine điện gió công suất 15 MW.

Hornsea 3 được xây dựng tại Biển Bắc, cách bờ biển Norfolk của Anh khoảng 120 km. Khi hoàn thành, dự án dự kiến có công suất lắp đặt 2,9 GW và cung cấp lượng điện tương đương nhu cầu của hơn 3,3 triệu hộ gia đình Anh.

Dự án được Ørsted phát triển với quy mô 197 turbine. Nếu hoàn thành theo kế hoạch, Hornsea 3 sẽ nằm trong nhóm những trang trại điện gió ngoài khơi có công suất lớn nhất thế giới.

Trong quá trình triển khai, các trụ đơn được sản xuất tại Bilbao đóng vai trò là phần móng chịu lực, giúp cố định các turbine xuống đáy biển. Việc vận chuyển và lắp đặt những cấu kiện khổng lồ này là một trong những khâu kỹ thuật quan trọng của dự án.