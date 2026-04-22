Phát hiện nhiều giao dịch bất thường dưới 100 triệu đồng/tháng, dưới 400 triệu đồng/lần

Tình trạng rao bán, cho thuê tài khoản Tiền di động trên các hội nhóm kín đang diễn biến phức tạp. Nhiều người cho rằng việc bán đi một tài khoản gắn với SIM “rác” là vô hại. Sai lầm! Cơn sốt “mua bán tài khoản” nếu tiếp tay cho tội phạm là tự sát pháp lý.

Theo quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN, mỗi cá nhân chỉ được định danh duy nhất một tài khoản được gắn chặt với định danh cá nhân (VNeID) tại một đơn vị cung ứng. Khi bạn bán tài khoản, bạn đang trực tiếp giao “chìa khóa” danh tính của mình cho những đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi dòng tiền bẩn đi qua tài khoản đứng tên bạn, bạn chính là đối tượng đầu tiên nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra. Đừng để vài trăm nghìn đồng tiền bán tài khoản trở thành cái giá để đánh đổi bằng những bản án hình sự về tội “Rửa tiền” hoặc “Sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản”.

Nếu không muốn bị phong tỏa tài khoản vĩnh viễn hoặc bị truy cứu trách nhiệm người dùng phải thuộc lòng những hành vi nghiêm cấm sau:

1. Xâm nhập trái phép và can thiệp hệ thống: Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chỉnh sửa dữ liệu, hack số dư hoặc can thiệp vào thuật toán của nhà mạng sẽ bị xử lý ở mức độ cao nhất. Hành vi này không chỉ vi phạm hành chính theo Nghị định 368/2025/NĐ-CP mà còn có dấu hiệu tội phạm hình sự theo quy định về “Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông” (Bộ luật Hình sự).

2. Cung cấp thông tin giả mạo khi mở tài khoản : sử dụng căn cước công dân giả, ảnh chụp không chính chủ để đăng ký sẽ dẫn đến việc tài khoản bị khóa ngay lập tức và không chỉ phải thu hồi toàn bộ số dư mà còn bị liệt vào “danh sách đen” (Blacklist) về tín nhiệm kinh doanh.

3. Lợi dụng kẽ hở để rút tiền mặt trái phép: Mọi hành vi cố tình biến tướng thanh toán hóa đơn thành dịch vụ “rút tiền mặt” từ tài khoản Tiền di động tại các điểm chấp nhận thanh toán không được cấp phép đều là vi phạm pháp luật.

4. Hành vi “rửa tiền” thông qua hạn mức nhỏ: Nhiều đối tượng chia nhỏ dòng tiền hành nhiều giao dịch dưới 100 triệu đồng/tháng hoặc dưới 400 triệu đồng/lần để tránh bị hệ thống ngân hàng báo cáo giao dịch có giá trị lớn. Hành vi này nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp, né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, thường dùng tài khoản “rác” hoặc ví điện tử. Tuy nhiên, hệ thống giám sát AI hiện nay đủ sức nhận diện các tần suất giao dịch bất thường và đưa bạn vào “danh sách đen” liên ngân hàng.

5. Vi phạm quy định về bảo mật thông tin người dùng cuối : Thu thập thông tin vượt quá phạm vi cần thiết hoặc cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng khi chưa có sự đồng ý cho bên thứ ba trái quy định sẽ bị xử lý rất nặng.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh: Đòi hỏi thêm các giấy tờ nằm ngoài danh mục quy định, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ mà không có lý do chính đáng. Hành vi này xâm phạm đến quyền tự do kinh doanh của công dân và tổ chức.

Không chỉ là vấn đề pháp lý, người dùng đang tự biến mình thành “con mồi” cho những thủ đoạn tinh vi. Tội phạm giả danh Tổng đài viên nhà mạng thông báo “Nâng cấp tài khoản theo Nghị định 368” để lừa lấy mã OTP. Chỉ cần một tích tắc sơ hở, toàn bộ hạn mức tiền trong SIM sẽ bốc hơi. Nếu bạn không cài đặt mật khẩu cấp 2 hoặc sinh trắc học cho ứng dụng Tiền di động, việc mất chiếc điện thoại đồng nghĩa với việc dâng tặng ví tiền cho kẻ trộm.

Nghị định 368/2025/NĐ-CP không ra đời để làm khó người dùng, mà ra đời để thanh lọc thị trường. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu của bạn chính là tài sản. Việc lơ là trong quản lý tài khoản Tiền di động không chỉ khiến bạn tổn thất tài chính mà còn có thể khiến bạn vướng vào những rắc rối pháp lý kéo dài hàng thập kỷ.

Theo Công an Quảng Ngãi﻿.