Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh, PNJ lãi lớn

Cuối ngày 21-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 168,1 triệu đồng/lượng mua vào, 170,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm gần 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng được giao dịch quanh 167,9 triệu đồng/lượng mua vào, 170,4 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn so với vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước giảm trở lại do ảnh hưởng từ giá thế giới. Kim loại quý trên sàn quốc tế đang được giao dịch ở mức 4.793 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD/ounce so với buổi sáng.

Dù giá vàng trong nước dao động trong vùng hẹp những ngày qua, nhưng biến động mạnh từ đầu năm tới nay. Đặc biệt, trong quý I/2026, giá vàng trong nước tăng rất mạnh theo giá thế giới. Từ mốc khoảng 150 triệu đồng/lượng hồi đầu năm, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn có thời điểm lập đỉnh lên tới 190-191 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng mạnh của giá vàng trong nước theo giá thế giới, giúp doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp vàng tăng vọt.

Lãi sau thuế quý I/2026 của PNJ tăng vọt hơn 116% so với cùng kỳ

Cuối ngày hôm nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần đạt 17.245 tỉ đồng (tăng 79% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỉ đồng (tăng 116,5% so với cùng kỳ).

Trong bối cảnh sức mua thu hẹp do giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ quý I/2026 vẫn tăng 21,7% so với cùng kỳ. Doanh thu trang sức bán sỉ trong 3 tháng đầu năm 2026 tăng 33,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu vàng 24K trong 3 tháng đầu năm 2026 tăng tới 324,7% so với cùng kỳ, được công ty PNJ lý giải, nhờ vào nhu cầu thị trường gia tăng cao trong các dịp Tết và mùa cao điểm so với mức nền thấp của năm ngoái. Sự chuẩn bị tốt về nguồn nguyên liệu và tung các bộ sưu tập các sản phẩm Thần Tài, phong thủy, mỹ thuật thành công... giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và đẩy mạnh doanh thu lên mức cao kỷ lục so với các mùa cao điểm các năm trước.

Theo công ty PNJ, kết quả kinh doanh quý I/2026 tích cực nhờ doanh nghiệp tiếp tục khai thác hiệu quả mạng lưới cửa hàng phủ rộng trên toàn quốc; danh mục sản phẩm được đa dạng hóa phù hợp với các phân khúc khách hàng, sản phẩm mới nâng cao sức hấp dẫn đối với khách hàng; chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung ổn định…

Tính đến cuối tháng 3-2026, PNJ sở hữu 430 cửa hàng trên toàn quốc – là doanh nghiệp vàng có hệ thống cửa hàng, chi nhánh lớn nhất cả nước.



