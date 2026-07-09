Phát hiện người đàn ông 65 tuổi đều đặn chi tiền mỗi sáng, tổng cộng gần 500 triệu đồng chỉ để "cho không" người lạ

Lý do phía sau hành động này gây chú ý.

Tại một quán mì ở thành phố Nghi Xương (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) từ tháng 3/2025 đến nay, hơn 20.000 bát mì đã được phục vụ miễn phí cho công nhân vệ sinh sau ca làm việc từ lúc rạng sáng.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người xúc động trước nghĩa cử của người đàn ông bí ẩn đã âm thầm chi trả toàn bộ chi phí nhưng kiên quyết không lộ diện.

Khi phóng viên địa phương nhiều lần tìm đến quán mì để tìm hiểu, người đàn ông này đều từ chối trả lời phỏng vấn. Thông qua chủ quán, ông chỉ nhắn nhủ: "Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người quan tâm đến công nhân vệ sinh và những lao động đang ngày đêm phục vụ thành phố".

Người đứng sau hơn 20.000 bữa sáng miễn phí

Cuối tháng 6 vừa qua, phóng viên nhận thấy địa điểm phát bữa sáng miễn phí đã chuyển từ quán mì sang một cửa hàng bánh bao gần đó. Lý do khiến nhiều người bất ngờ. Một công nhân vệ sinh từng bộc bạch rằng sau hơn một năm ăn mì liên tục, họ cũng muốn "đổi khẩu vị". Ngay sau đó, nhà hảo tâm liên hệ với một cửa hàng bánh bao trên cùng con phố để tiếp tục chương trình.

Chủ quán mì đặc biệt nơi phục vụ mì miễn phí cho công nhân vệ sinh

Mỗi sáng, sau khi hoàn thành ca làm việc, các công nhân vệ sinh ghé cửa hàng, ký tên vào sổ xác nhận rồi nhận một giỏ bánh bao nóng hổi cùng cháo hoặc canh rong biển.

Ông Ngô, chủ cửa hàng bánh bao, cho biết mỗi ngày có khoảng 45 công nhân vệ sinh đến ăn sáng tại đây. Đối với nhiều người lao động, bữa sáng miễn phí không chỉ giúp họ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại cảm giác được quan tâm.

Một công nhân vệ sinh tên Triệu Quang Nghị chia sẻ rằng ông luôn mong có dịp được trực tiếp nói lời cảm ơn với người đã âm thầm giúp đỡ mình.

Sau nhiều tháng từ chối xuất hiện trước truyền thông, cuối cùng người đàn ông cũng đồng ý gặp các công nhân vệ sinh và chấp nhận chia sẻ câu chuyện của mình.

Ông là Nghiêm Phú Hoa, 65 tuổi, đang kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Dù vậy, ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện, ông vẫn đề nghị phóng viên hạn chế nhắc đến tên mình.

Theo ông Nghiêm, ý tưởng này xuất phát từ những điều rất giản dị. Mỗi ngày đi làm từ sáng sớm, ông thường thấy các công nhân vệ sinh đã bắt đầu công việc từ 4-5 giờ sáng, bất kể mưa nắng.

"Họ làm việc rất vất vả nhưng ít khi được mọi người chú ý. Tôi chỉ mong sau ca làm việc họ có một bữa sáng nóng hổi”, ông nói.

Theo ông, chính những người lao động này đã góp phần giữ cho đường phố sạch đẹp và tất cả cư dân đều là người được hưởng lợi.

Đến nay, ông đã chi hơn 120.000 NDT (464 triệu đồng) cho chương trình bữa sáng miễn phí. Cuốn sổ đăng ký nhận bữa sáng hiện đã có hơn 20.000 chữ ký, ghi lại dấu ấn của hàng nghìn lượt công nhân vệ sinh được hỗ trợ.

Hiệu ứng lan toả từ bữa sáng ấm áp﻿

Việc ông Nghiêm làm đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Chủ quán mì ban đầu đã chủ động giảm giá mỗi bát mì có trứng. "Tôi không làm được việc lớn như ông ấy, nhưng có thể góp một phần nhỏ," ông chia sẻ.

Chủ cửa hàng bánh bao cũng chỉ thu 5 NDT cho suất ăn vốn có giá 6-7 NDT. "Người khác trao đi lòng tốt thì tôi cũng muốn chung tay”, ông Ngô nói.

Địa điểm ăn sáng miễn phí mới của các công nhân vệ sinh

Không chỉ các chủ cửa hàng, nhiều người dân cũng tham gia. Ông Ngô kể rằng có một thực khách sau khi biết câu chuyện đã lập tức để lại 210 NDT (hơn 800.000 đồng), nhờ quán bổ sung thịt bò vào bữa sáng của một công nhân vệ sinh trong suốt một tháng.

Sau khi câu chuyện được truyền thông đưa tin, nhiều doanh nghiệp và tổ chức tại thành phố Nghi Xương cũng chủ động mở cửa địa điểm để công nhân vệ sinh có nơi nghỉ ngơi, hâm nóng thức ăn và tiếp nước.

Điều khiến ông Nghiêm xúc động nhất lại đến từ những học sinh trung học. Ông kể sau khi câu chuyện được chia sẻ, một nhóm học sinh đã mang 500 NDT (gần 2 triệu đồng) đến quán mì để quyên góp cho chương trình.

Ông Nghiêm cho biết: "Tôi rất cảm động. Điều đó khiến tôi tin rằng lòng tốt sẽ tiếp tục được lan tỏa."

Hình ảnh nhà hảo tâm bí ẩn được truyền thông địa phương ghi lại

Hiện nay, người đàn ông này còn dự định xây dựng các điểm cung cấp nước uống miễn phí dành cho công nhân vệ sinh, tài xế giao hàng và những lao động làm việc ngoài trời.

Đến cuối buổi phỏng vấn, người đàn ông 65 tuổi vẫn nhiều lần nhắc lại mong muốn của mình: "Đừng nhắc nhiều đến tôi hay công ty của tôi. Hãy để mọi người chú ý nhiều hơn đến những người lao động đang âm thầm giữ gìn thành phố sạch đẹp mỗi ngày".

Theo Toutiao﻿