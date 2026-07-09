Copenhagen là thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025

Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025 do Economist Intelligence Unit (EIU) công bố.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Copenhagen giữ vị trí quán quân trong bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới.

Tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, người dân đi làm bằng xe đạp nhiều hơn ô tô, mở cửa ra là thấy công viên và việc đi học, đi khám bệnh được miễn phí. Thành phố này vừa đạt điểm tuyệt đối 100/100, đứng vị trí đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025.

Theo bảng xếp hạng do EIU - cơ quan nghiên cứu và phân tích thuộc Tập đoàn Economist Group - công bố hôm 7/7, Copenhagen đạt điểm tuyệt đối 100 ở ba tiêu chí gồm sự ổn định, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Vienna (Áo) và Melbourne (Australia) giữ nguyên vị trí thứ hai và thứ ba so với năm trước.

Lính cận vệ hoàng gia tại lâu đài Amelienborg, Copenhagen, Đan Mạch, ngày 26/6/2026 (Ảnh: AP)

Nằm trong top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới là các thành phố Sydney và Adelaide (Australia), Zurich và Geneva (Thụy Sĩ), Osaka và Tokyo (Nhật Bản), Vancouver (Canada). Tây Âu tiếp tục là khu vực có chất lượng sống cao nhất thế giới, tiếp đến là Bắc Mỹ. Trong khi đó, châu Á được ghi nhận mức cải thiện mạnh nhất, với điểm số trung bình tăng 0,3 điểm, lên 73,9 điểm.

Báo cáo Chỉ số Đáng sống toàn cầu của EIU đánh giá 173 thành phố trên thế giới dựa trên 30 tiêu chí thuộc các hạng mục khác nhau - gồm sự ổn định, chăm sóc y tế, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Động lực chính đến từ những cải thiện trong hệ thống y tế tại các thành phố của Trung Quốc, khi toàn bộ 19 thành phố của nước này được đưa vào đánh giá đều có điểm số cao hơn ở tiêu chí chăm sóc y tế.

Khu vực Trung Đông và Bắc Phi ghi nhận mức suy giảm chất lượng sống mạnh nhất so với năm trước, chủ yếu do tác động của các cuộc xung đột trong khu vực. EIU cho biết phần lớn 10 thành phố đứng cuối bảng xếp hạng đều chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói hoặc đồng thời cả hai yếu tố, khiến điểm số về tiêu chí ổn định ở mức rất thấp.