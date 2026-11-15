Phát hiện một máy bay cất cánh tại láng giềng Việt Nam với tốc độ 299km/h: Tầm bay 400km, trọng lượng cất cánh 10 tấn, âm thầm thực hiện một nhiệm vụ quan trọng

Mẫu máy bay điện CE-25A có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10 tấn, tầm bay 400 km và tốc độ hành trình gần 300 km/h.

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Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) vừa hoàn thành chuyến bay có người lái đầu tiên của mẫu máy bay chở khách chạy bằng điện CE-25A tại tỉnh Sơn Đông. Đây là dòng máy bay thuộc phân khúc 10 tấn, được phát triển nhằm phục vụ các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cự ly ngắn.

Trong chuyến bay thử nghiệm, máy bay chở theo hai phi công và một kỹ sư bay thử nghiệm. Theo COMAC, toàn bộ hệ thống hoạt động bình thường, các thông số vận hành đạt yêu cầu đề ra.

CE-25A được thiết kế với sức chứa tối đa 19 hành khách. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10 tấn (22.046 pound), tốc độ hành trình khoảng 299 km/h (186 dặm/giờ) và trần bay khoảng 2.400 m (7.874 feet).

Tầm bay được công bố của mẫu máy bay này vào khoảng 400 km (249 dặm), phù hợp với định hướng khai thác các tuyến hàng không khu vực và kết nối giữa những thành phố có khoảng cách không quá xa. Với phạm vi hoạt động này, CE-25A được định vị ở phân khúc vận tải hàng không cự ly ngắn, thay vì cạnh tranh với các dòng máy bay thương mại đường dài.

Hoàn thành 19 chuyến bay thử nghiệm không người lái

Trước khi thực hiện chuyến bay có người lái, CE-25A đã trải qua quá trình thử nghiệm tự động. Ngày 2/2, máy bay hoàn thành chuyến bay không người lái thông minh đầu tiên. Kể từ đó, phương tiện tiếp tục thực hiện 19 chuyến bay thử nghiệm không người lái.

Việc chuyển sang thử nghiệm có phi công và kỹ sư trên khoang là bước tiếp theo trong quá trình đánh giá khả năng vận hành của máy bay. Giai đoạn này cho phép các kỹ sư kiểm tra đặc tính bay, hệ thống điều khiển và hoạt động của các thiết bị trên máy bay trong điều kiện có người trực tiếp tham gia.

CE-25A là sản phẩm hợp tác phát triển giữa COMAC, Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc (CALT) và Đại học Giao thông Thượng Hải.

Hiện Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận kiểu loại cho mẫu máy bay này. Tuy nhiên, việc tiếp nhận hồ sơ không đồng nghĩa CE-25A đã được cấp phép khai thác thương mại. Máy bay vẫn cần trải qua các bước kiểm tra, đánh giá kỹ thuật và đáp ứng những yêu cầu an toàn trước khi có thể đưa vào hoạt động.

Bài toán lớn về pin và hiệu quả khai thác

Dù đạt được những cột mốc thử nghiệm quan trọng, CE-25A vẫn phải giải quyết nhiều thách thức kỹ thuật trước khi có thể thương mại hóa.

Đối với máy bay điện, trọng lượng pin và mật độ năng lượng là hai yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành. Khác với máy bay sử dụng nhiên liệu hàng không truyền thống, hệ thống pin phải cung cấp đủ năng lượng cho toàn bộ hành trình nhưng không được làm tăng trọng lượng phương tiện vượt quá giới hạn thiết kế.

Đáng chú ý, COMAC hiện chưa công bố chi tiết về dung lượng pin, cấu hình động cơ điện, thời gian sạc, mức tiêu thụ năng lượng hay chi phí vận hành của CE-25A. Đây đều là những thông số quan trọng để đánh giá tính khả thi của mẫu máy bay trong hoạt động thương mại.

Ngoài ra, quá trình chứng nhận cũng cần xem xét độ tin cậy của hệ thống động lực, độ an toàn của pin, khả năng kiểm soát nhiệt, hệ thống điện, quy trình xử lý tình huống khẩn cấp và hiệu suất vận hành trong những điều kiện bay khác nhau.

Về lâu dài, khả năng khai thác CE-25A không chỉ phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật được công bố mà còn liên quan đến tầm bay thực tế khi chở đủ hành khách, hạ tầng sạc tại sân bay, yêu cầu bảo dưỡng và tổng chi phí vận hành.

Chuyến bay có người lái đầu tiên cho thấy CE-25A đã tiến thêm một bước trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, để trở thành phương tiện vận tải hành khách thương mại, mẫu máy bay này vẫn cần vượt qua các yêu cầu khắt khe về an toàn và chứng nhận hàng không.