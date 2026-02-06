Phát hiện hiện tượng đặc biệt khi thi công cao tốc nối Lạng Sơn - Cao Bằng, 3.000 người Việt Nam quyết bám trụ, xuất hiện kỳ tích lớn

Gặp khó khăn về địa chất trong suốt thời gian thực hiện dự án

Đầu năm 2024, cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) chính thức được khởi công, đánh dấu dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất được đầu tư tại tỉnh Cao Bằng.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, đây là dự án giúp hiện thực hóa giấc mơ về con đường mở cửa tương lai và khát vọng về một tuyến cao tốc nối Cao Bằng với miền xuôi được ấp ủ hơn một thập kỷ. Bởi lẽ, với vị trí địa lý và điều kiện địa hình của tỉnh vùng cao biên giới, Cao Bằng từ lâu được xem là một trong những địa phương có điều kiện giao thông khó khăn nhất cả nước.

Tuyến cao tốc này có chiều dài 121km, được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có chiều dài 93km, bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu đã thông tuyến vào ngày 19/12/2025. Trong quá trình thi công giai đoạn 1, đơn vị thực hiện dự án đã gặp nhiều khó khăn, trong đó có điều kiện địa chất phức tạp và thiên tai.

Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh gặp nhiều khó khăn khi triển khai (Ảnh: Đèo Cả)

Theo Cổng thông tin Chính phủ, tại chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vào ngày 30/6/2025, Tập đoàn Đèo Cả đã báo cáo nhiều vướng mắc khi thi công công trình.

Điển hình, trong quá trình thi công một số cầu trên tuyến đã phát hiện 6 hang caster ngầm. Các "hang caster" (hay còn gọi là karst) là một hiện tượng địa chất đặc biệt, khi có sự hình thành các hang động, lỗ hổng, hoặc vùng rỗng trong lòng đất, thường do sự hòa tan của đá vôi hoặc dolomit.

Việc thi công đường qua khu vực có hang caster có thể gây ra các sự cố như sụt lún, mất ổn định công trình, đặc biệt là khi gặp phải các hố sụt lớn hoặc khi thi công các công trình như cọc khoan nhồi.

Vào ngày tuyến cao tốc chính thức thông tuyến giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2, các đại biểu tiếp tục nhấn mạnh, với cấu tạo địa chất karst cùng địa hình hiểm trở, tình hình thiên tai mưa lũ kéo dài trên địa bàn, đây là một trong những dự án cao tốc thách thức bậc nhất cả nước.

Trước những khó khăn trên, ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về mục tiêu thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025, Đèo Cả đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch thi công, tập trung mọi nguồn lực để rút ngắn tiến độ trong bối cảnh địa hình - địa chất phức tạp.

“Hình hài con đường ngày hôm nay chính là thành quả sau hơn 700 ngày đêm miệt mài thi công của hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân đã kiên gan bám trụ trên công trường”, ông Nguyễn Quang Huy khẳng định.

Ngày 29/1, Tập đoàn Đèo Cả cho biết, dự án đã tạo dấu ấn kỳ tích nhờ tổ hợp giải pháp đồng bộ như tối ưu hướng tuyến để giảm tổng mức đầu tư xuống còn 25.550 tỷ đồng; sáng tạo mô hình huy động vốn PPP++; triển khai đồng bộ hai giai đoạn, giúp tiết giảm chi phí để nâng chuẩn khai thác; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhằm tạo sự đồng thuận của người dân Cao Bằng với việc triển khai dự án. Qua đó, dự án được rút ngắn tiến độ 12 tháng.

Đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong năm nay

Hiện, việc hoàn thành giai đoạn 1 và 2 đang được thực hiện song song. Liên danh Đèo Cả đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026. Để hoàn thành mục tiêu này, doanh nghiệp dự án đã đã kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép hoàn thành mở rộng 93km với quy mô nền đường 17m.

Bên cạnh đó, Đèo Cả kiến nghị cho phép bố trí các điểm dừng xe theo thiết kế kỹ thuật khoảng 4km/điểm ngay trong giai đoạn 1, đưa dự án vào khai thác ngày 31/12/2026, vượt tiến độ 12 tháng. Sang năm 2027, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện mở rộng nền đường lên quy mô 22m, bố trí làn dừng xe khẩn cấp liên tục.

Công trường thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Ảnh: Đèo Cả)

Trong diễn biến mới nhất về công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với 2 dự án: cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.

Đối với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Hoàng Văn Thụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ, khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc.

Đẩy nhanh hoàn thành hồ sơ đo đạc địa chính để ban hành trích lục bản đồ địa chính làm cơ sở thực hiện các bước thu hồi đất theo quy định; hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chính thức để chi trả tiền bồi thường cho người dân.

Tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo các nhà thầu, các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư để giao đất tái định cư cho các hộ gia đình theo quy định.