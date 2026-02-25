Phát hiện chấn động: Rồng thực sự tồn tại?

Các nhà khoa học thuộc Đại học Chicago (Mỹ) vừa công bố một khám phá quan trọng tại sa mạc Sahara về một loài khủng long mới có niên đại 95 triệu năm. Sinh vật này sở hữu những đặc điểm hình thể đặc biệt khiến giới nghiên cứu và công chúng liên tưởng trực tiếp đến hình tượng rồng trong các câu chuyện thần thoại.

Loài mới này được đặt tên khoa học là Spinosaurus mirabilis, có nghĩa là thằn lằn gai đáng kinh ngạc. Theo báo cáo từ đoàn thám hiểm, mẫu vật có hộp sọ lớn bằng kích thước một người trưởng thành, đi kèm phần mõm dài và hàm răng sắc nhọn như kiếm. Đặc biệt, chi tiết gây kinh ngạc nhất chính là phần xương cong dài 50 cm nhô ra từ phía sau đầu, tạo nên một diện mạo chưa từng thấy ở các loài khủng long trước đây.

Ảnh mô phỏng hình dạng của loài vật cổ đại

Giáo sư Paul Sereno, người dẫn đầu cuộc thám hiểm gồm 20 thành viên, cho biết ông hình dung sinh vật này như một loài diệc khổng lồ đến từ địa ngục. Với đôi chân cực kỳ chắc khỏe, Spinosaurus mirabilis có thể lội sâu xuống những vùng nước khoảng 2 mét để săn các loài cá lớn, nhưng phần lớn thời gian chúng sẽ rình rập tại các khu vực nước nông.

Phát hiện này không chỉ gây chấn động về mặt hình thái mà còn buộc các nhà lịch sử học phải xem xét lại các giả thuyết cũ. Việc Spinosaurus mirabilis được khai quật tại một địa điểm cách rất xa đại dương đã bác bỏ quan niệm trước đây cho rằng các loài thuộc họ Spinosaurid bắt buộc phải sinh sống gần nguồn nước lớn để tồn tại. Vào kỷ Phấn trắng, khu vực sa mạc khô cằn hiện nay vốn là một hệ sinh thái rừng rậm tươi tốt, cung cấp môi trường sống lý tưởng cho loài sinh vật này.

Khu vực tìm thấy hóa thạch vốn đã bị bỏ hoang hơn 70 năm trước khi các cuộc thám hiểm mới nhất được triển khai vào giai đoạn 2019 và 2022. Sự xuất hiện của Spinosaurus mirabilis đã hiện thực hóa những tưởng tượng về một loài vật có vẻ ngoài quyền uy như loài rồng từng thực sự tồn tại và thống trị hệ sinh thái cổ đại.

Nguồn: Ladbible