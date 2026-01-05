Phát hiện chấn động ở Úc vừa viết lại lịch sử Trái Đất

Một nghiên cứu mới từ Đại học Tây Úc (UWA), Cục Khảo sát Địa chất Tây Úc, Đại học Curtin (Úc) và Đại học Bristol (Anh) cho biết các tinh thể nằm trong một loại đá magma cổ ở vùng Murchison thuộc Tây Úc đã chứng minh rằng Trái Đất đã trải qua 1 tỉ năm đầu không hề có lục địa.



Trái Đất chỉ thực sự có lục địa từ 3,5 tỉ năm trước - Ảnh:

"Thời điểm và tốc độ hình thành vỏ Trái đất thời kỳ đầu vẫn còn gây tranh cãi do sự khan hiếm các loại đá cổ xưa" - trưởng nhóm nghiên cứu Matilda Boyce giải thích với tờ SciTech Daily.

Vì vậy, tiến sĩ Boyce và các cộng sự đã phân tích chi tiết đá anorthosite, một loại đá magma xâm nhập đặc biệt còn có biệt danh là "đá Mặt Trăng" bởi các phi hành gia Apollo từng đem về rất nhiều đá loại này từ Mặt Trăng.

Đá anorthosite rất hiếm trên Trái Đất nhưng lại rất phổ biến trên Mặt Trăng, chứa các tinh thể giống như "chiếc hộp thời gian", kể về lịch sử sơ khai của Trái Đất cũng như vệ tinh duy nhất của nó.

Lần này, cuộc phân tích đá anorthosite niên đại tới 3,7 tỉ năm tuổi ở Tây Úc chỉ ra rằng ở Trái Đất, các lục địa hình thành muộn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

Lịch sử Trái Đất vì thế cần được viết lại: Hành tinh của chúng ta đã trải qua 1 tỉ năm đầu tiên hoàn toàn không có lục địa, cho đến tận 3,5 tỉ năm trước mới bắt đầu "biến hình".

Ngoài ra, so sánh đồng vị giữa các tảng đá Tây Úc với đá từ Mặt Trăng được đem về cho thấy hai thiên thể có cùng thành phần ban đầu vào khoảng 4,5 tỉ năm trước, góp phần xác minh giả thuyết va chạm giữa Trái Đất sơ khai và hành tinh Theia.

Theia là một hành tinh hoặc tiền hành tinh cổ đại to bằng Sao Hỏa, được cho là đã va chạm và sáp nhập với địa cầu 4,5 tỉ năm trước. Phần lớn vật chất cả 2 đã hợp thành Trái Đất ngày nay, trong khi các mảnh vụn kết tụ lại thành Mặt Trăng.