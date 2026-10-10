Phát hiện cặp vợ chồng thu nhập 39 triệu/tháng nhưng tiêu 78 triệu

Thu nhập bấp bênh mà chi tiêu cỡ đó...

Thất nghiệp thì phải chi tiêu tiết kiệm hơn là điều ai cũng biết, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng làm được. Gia đình Lin Xiaoxia - Người phụ nữ đang sinh sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc) là một trong số đó.

Tháng 5 năm nay, chồng cô rơi vào cảnh thất nghiệp do khách hàng chấm dứt hợp đồng. Đến tháng 6, Lin Xiaoxia cũng bị sa thải nhưng may mắn trong cùng tháng, cô đã tìm được công việc mới. Tuy nhiên, đến hiện tại, chồng cô vẫn chưa thể tìm được việc khiến tình hình tài chính của gia đình rơi vào trạng thái "ngàn cân treo sợi tóc".

Lin Xiaoxia phải một mình gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt, khoản vay mua nhà và tiền học của con. Trong khi đó, tổng chi tiêu của gia đình lên tới khoảng 20.000 NDT/tháng (78 triệu đồng), khiến cô ngày càng cảm thấy kiệt sức.

Ảnh minh họa

Theo chia sẻ của Lin Xiaoxia với tờ Shenzhen Micro Time, chồng cô làm việc cho một công ty cung cấp nhân sự thuê ngoài. Sau khi bị phía khách hàng chấm dứt hợp đồng, anh quay lại công ty chủ quản nhưng rơi vào tình trạng chờ được phân công công việc mới suốt từ tháng 5 đến giờ. Vì không có công việc nên hiện tại chồng cô chỉ nhận được tiền trợ cấp cơ bản hàng tháng. Khoản tiền này chỉ đủ để chồng cô tự lo việc chi tiêu cá nhân như đi lại, uống nước. Còn các khoản chi lớn nhỏ khác trong nhà, hiện tại chỉ một mình Lin Xiaoxia gồng gánh.

“Tiền trả góp nhà mỗi tháng đã gần 10.000 NDT (39 triệu đồng). Cộng thêm học phí, sinh hoạt phí của con, tiền điện nước và phí quản lý nhà, tổng chi tiêu mỗi tháng lên tới khoảng 20.000 NDT (78 triệu đồng)” - Lin Xiaoxia chia sẻ.

Trong khi đó, thu nhập thực nhận của cô chỉ khoảng 10.000 NDT/tháng (hơn 39 triệu đồng). Ngay cả khi dành phần lớn số tiền này cho các khoản thiết yếu, cô vẫn không thể trang trải toàn bộ chi phí gia đình. Có những tháng, cô phải rút tiền tiết kiệm tích lũy từ trước để bù vào khoản thiếu hụt.

Bài toán tài chính của gia đình vì thế không đơn giản là cắt giảm một vài khoản mua sắm không cần thiết. Riêng tiền trả góp nhà đã ngốn gần như toàn bộ thu nhập của Lin Xiaoxia, trong khi những khoản chi dành cho con và sinh hoạt hàng ngày vẫn phải duy trì. Nếu tình trạng này kéo dài, tiền tiết kiệm sẽ tiếp tục bị sử dụng để bù đắp phần thiếu hụt, thay vì được giữ lại cho những tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Điều khiến Lin Xiaoxia mệt mỏi hơn cả là cảm giác nhìn thấy vấn đề nhưng không biết phải làm thế nào để thay đổi tình hình. Lin Xiaoxia từng khuyên chồng tận dụng thời gian chờ việc để trau dồi kỹ năng, tìm cơ hội quay lại làm việc tại một khách hàng khác. Nếu không thể tiếp tục công việc hiện tại, anh cũng có thể chủ động tìm một vị trí mới phù hợp hơn. Tuy nhiên, người chồng không mấy hào hứng với những phương án này.

Ảnh minh họa

Về phía người chồng, việc tiếp tục ở lại công ty chủ quản dù chưa được giao việc vẫn có lý do riêng. Nếu tự nguyện nghỉ việc, anh sẽ mất khoản phụ cấp cơ bản đang nhận và quyền lợi gắn với công việc hiện tại. Trong bối cảnh chưa chắc chắn về khả năng tìm được công việc mới, anh có xu hướng giữ nguyên tình trạng này thay vì chủ động chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, lựa chọn đó cũng đồng nghĩa với việc gia đình phải tiếp tục chờ đợi mà chưa biết khi nào nguồn thu nhập của anh mới được cải thiện.

Lin Xiaoxia đã cố gắng thông cảm cho tình cảnh của chồng, nhưng cô không muốn gia đình tiếp tục mắc kẹt trong tình trạng hiện tại. Khi một người gần như không có cơ hội cải thiện thu nhập, người còn lại phải gánh mọi khoản chi, sự chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu sẽ ngày càng bào mòn khoản tiền tích lũy của cả gia đình.

“Tôi thực sự không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu, cũng không biết mình có thể gắng gượng được đến khi nào” - Lin Xiaoxia chia sẻ. Với cô, điều mong mỏi nhất lúc này không phải một cuộc sống dư dả hơn, mà là một lối thoát khỏi vòng luẩn quẩn khi tiền kiếm được không đủ trang trải những khoản chi thiết yếu mỗi tháng.

(Nguồn: HK01)