38 tuổi vẫn ở thuê, chi hẳn 20 tháng tiền nhà biến căn hộ 90m2 thành nhà mình

Chi phí cho việc cải tạo căn hộ đi thuê này lên tới 1,05 tỷ đồng.

Ở tuổi 38, trong khi nhiều người đã lập gia đình, mua nhà hoặc chuyển về quê ổn định cuộc sống, thì Fang Mingrui - Một nhà thiết kế nội thất lại chọn cách sống khác. Anh không kết hôn, cũng không mua nhà. Thay vào đó, Mingrui từng rong ruổi khắp các thành phố lớn nhỏ ở Trung Quốc, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ sinh sống lâu dài tại Thưởng Hải.

Mingrui chuyển đến một căn hộ cũ gần công viên Phục Hưng (Thượng Hải, Trung Quốc). Dù tình trạng ban đầu của căn nhà khá cũ và xuống cấp, Mingrui vẫn quyết định thuê vì thấy phần thô được thiết kế khá độc đáo. Sau đó, anh dành 6 tháng cải tạo không gian sống, tổng chi phí khoảng 300.000 NDT (khoảng 1,05 tỷ đồng), tương đương 20 tháng tiền thuê nhà.

Căn hộ của Mingrui sau khi cải tạo

Khung cửa sổ với thiết kế bo tròn khác biệt này khiến Mingrui vô cùng thích

Căn hộ của Mingrui rộng khoảng 90m2, nằm trong một tòa nhà được xây dựng từ năm 1930. Ngay lần đầu đến xem nhà, Mingrui đã chú ý đến những ô cửa sổ lớn với thiết kế bo tròn đặc trưng. Theo anh, vào thời điểm công trình được xây dựng, việc thiết kế những ô cửa như vậy thể hiện tư duy kiến trúc tiên phong, gắn với trường phái kiến trúc của Le Corbusier.

Là người làm trong ngành thiết kế, Mingrui nhìn thấy tiềm năng của căn hộ ngay cả khi nó chưa được đầu tư sửa sang. Anh quyết định thuê và tự lên kế hoạch cải tạo để biến nơi này thành không gian sống phù hợp với mình.

Trong suốt 6 tháng, Mingrui sửa chữa nhiều hạng mục, từ xử lý tường bị thấm nước đến thay sàn gỗ và nâng cấp phòng tắm. Một số bức tường được gia cố, bảo vệ bằng các tấm ốp màu xanh lá, vừa khắc phục tình trạng xuống cấp vừa tạo sự kết nối với kiến trúc cổ của tòa nhà. Anh cũng mở rộng cửa phòng ngủ và phòng tắm để không gian trông rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Nội thất được Mingrui lựa chọn theo phong cách vintage. Những món đồ bằng gỗ như bàn, ghế và tủ đầu giường tạo cảm giác đồng điệu với tông xanh chủ đạo. Tuy nhiên, Mingrui không muốn căn hộ trở nên quá nặng nề bởi những chi tiết cổ điển. Vì vậy, anh bố trí thêm một đảo bếp bằng thép không gỉ có bề mặt gương, tạo sự tương phản giữa vật liệu hiện đại và kiến trúc lâu đời.

Khoản tiền 300.000 NDT (khoảng 1,05 tỷ đồng) là con số đáng kể đối với một căn nhà không thuộc quyền sở hữu. Dù vậy, Mingrui cho rằng lựa chọn này phù hợp với cách anh nhìn nhận về nhà ở và chất lượng cuộc sống.

Khu vực bếp sau khi cải tạo

Phòng khách

Phòng ngủ

“Tôi thích những ngôi nhà cũ có thiết kế đặc biệt. Vào thập niên 1920 và 1930, nhiều công trình được kiến trúc sư xây dựng từ niềm yêu thích thực sự với kiến trúc, chứ không đơn thuần vì lợi ích kinh tế” - Anh chia sẻ.

Với Mingrui, thuê nhà thậm chí có thể kinh tế hơn mua nhà. Anh cho rằng nhà ở về bản chất được tạo nên từ gạch và xi măng, trong khi giá bất động sản hiện nay quá cao. Nếu muốn sở hữu một căn hộ cổ tương tự tại khu trung tâm Thượng Hải (Trung Quốc), anh có thể phải bỏ ra ít nhất hàng chục triệu NDT (hàng chục tỷ đồng).

Thay vì dành một khoản tiền lớn để mua nhà, Mingrui muốn sử dụng nguồn lực đó cho bản thân, chẳng hạn đi du lịch và học hỏi thêm những điều mới. Theo anh, những trải nghiệm này có thể mang lại giá trị lâu dài hơn việc sở hữu bất động sản bằng mọi giá.

Việc chuyển đến khu trung tâm Thượng Hải cũng giúp cuộc sống hằng ngày của Mingrui thuận tiện hơn. Mingrui chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ để đến công ty, đồng thời mọi dịch vụ cần thiết như hàng quán, bệnh viện, công viên đều rất gần. Với Mingrui, khoản tiền đầu tư vào căn hộ không chỉ nhằm cải thiện nơi ở mà còn giúp tận hưởng trọn vẹn hơn cuộc sống tại thành phố mình yêu thích.

Mingrui hài lòng với việc đi thuê nhà

Câu chuyện của Mingrui phần nào cho thấy thuê nhà không đồng nghĩa với việc chấp nhận một không gian sống tạm bợ. Với những người coi trọng thiết kế, trải nghiệm và sự thuận tiện, họ vẫn có thể đầu tư không it tiền để biến nhà thuê thành nơi ở phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Tuy nhiên, những khoản cải tạo lớn cũng cần được cân nhắc dựa trên thời gian dự kiến thuê, thỏa thuận với chủ nhà và khả năng thu hồi chi phí. Khi không có quyền sở hữu bất động sản, giá trị mà người thuê nhận lại chủ yếu nằm ở quãng thời gian tận hưởng không gian sống, chứ không phải tài sản có thể bán hoặc chuyển nhượng sau này.

(Nguồn: Sohu)