Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm online

Gửi tiết kiệm online giúp bạn mở khoản tiền gửi ngay trên điện thoại mà không cần đến quầy giao dịch.

Tuy nhiên, trước khi bấm xác nhận, người gửi vẫn cần kiểm tra kỹ kỳ hạn, lãi suất, cách rút tiền và bảo vệ thông tin tài khoản để tránh những rắc rối không đáng có.

Kiểm tra kỹ thông tin trước khi bấm xác nhận gửi tiền

Thao tác gửi tiền trên ứng dụng khá nhanh, nhưng người gửi không nên vì thế mà bỏ qua các thông tin quan trọng. Trước khi xác nhận, hãy kiểm tra số tiền gửi, kỳ hạn, lãi suất, ngày đáo hạn và hình thức nhận lãi.

Đặc biệt, cần phân biệt giữa lãi suất niêm yết và số tiền lãi dự kiến nhận được. Với cùng một khoản tiền, kỳ hạn và cách nhận lãi khác nhau có thể khiến số tiền thực nhận khác nhau.

Sau khi hoàn tất giao dịch, nên kiểm tra lại thông tin khoản tiền gửi trong ứng dụng và lưu giữ xác nhận giao dịch để tiện đối chiếu khi cần.

Đừng chỉ chọn kỳ hạn có lãi suất cao nhất

Một mức lãi suất hấp dẫn chưa chắc là lựa chọn phù hợp nếu bạn có thể cần dùng đến khoản tiền đó trước ngày đáo hạn.

Chẳng hạn, bạn có 100 triệu đồng nhưng dự kiến 6 tháng nữa sẽ cần một phần tiền để mua xe. Nếu gửi toàn bộ vào kỳ hạn 12 tháng chỉ vì lãi suất cao hơn, bạn có thể phải cân nhắc việc rút trước hạn khi kế hoạch đến gần.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Vì vậy, trước khi gửi, hãy xác định khoản tiền có thể để riêng trong bao lâu. Nếu chưa chắc chắn về thời điểm sử dụng, bạn có thể cân nhắc kỳ hạn ngắn hơn hoặc chia khoản tiền thành nhiều phần.

Tìm hiểu trước nếu cần rút tiền trước hạn

Đây là điều người gửi nên kiểm tra ngay từ đầu, thay vì chờ đến lúc cần tiền mới tìm hiểu.

Khi rút trước hạn, số tiền lãi nhận được có thể thấp hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu. Theo quy định về lãi suất rút trước hạn tiền gửi, phần tiền rút trước hạn được áp dụng mức lãi suất theo quy định tương ứng; nếu rút toàn bộ, mức lãi suất tối đa áp dụng bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của ngân hàng theo đối tượng khách hàng và loại tiền gửi. Với trường hợp rút một phần, phần tiền còn lại có thể tiếp tục hưởng mức lãi suất đang áp dụng cho khoản tiền gửi đó, theo điều kiện tương ứng. Người gửi cần kiểm tra thỏa thuận cụ thể của sản phẩm mình lựa chọn.

Ngoài ra, không phải sản phẩm tiền gửi nào cũng có điều kiện rút trước hạn giống nhau. Vì thế, hãy tìm hiểu xem khoản tiền gửi có cho phép rút một phần hay không, và việc rút tiền sẽ ảnh hưởng thế nào đến phần còn lại.

Kiểm tra chế độ tự động tái tục khi đến ngày đáo hạn

Khi mở khoản tiết kiệm online, người gửi có thể được lựa chọn cách xử lý tiền khi đến ngày đáo hạn, tùy sản phẩm của ngân hàng. Một số lựa chọn có thể bao gồm tái tục cả gốc lẫn lãi, tái tục tiền gốc hoặc chuyển tiền về tài khoản thanh toán.

Nếu không để ý lựa chọn này, bạn có thể thấy khoản tiền tiếp tục được gửi sang kỳ hạn mới trong khi bản thân đang có kế hoạch sử dụng tiền.

Vì vậy, hãy kiểm tra chế độ tái tục ngay khi mở khoản tiết kiệm. Nếu đã chọn tự động tái tục, bạn cũng nên xem lại trước ngày đáo hạn để kịp điều chỉnh nếu nhu cầu sử dụng tiền thay đổi.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Chỉ gửi tiền trên ứng dụng và kênh chính thức của ngân hàng

Vì toàn bộ giao dịch được thực hiện trên điện thoại, việc bảo vệ tài khoản và thiết bị là điều người gửi không nên xem nhẹ.

Hãy sử dụng ứng dụng ngân hàng chính thức, tải từ nguồn đáng tin cậy và không đăng nhập qua đường link lạ được gửi trong tin nhắn, email hoặc mạng xã hội. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin xác thực cho người khác, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Nếu nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã xác thực hoặc cài ứng dụng để “hỗ trợ mở sổ tiết kiệm”, hãy dừng lại và chủ động liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để xác minh. Đồng thời, nên đặt khóa màn hình cho điện thoại và tránh để người khác sử dụng thiết bị khi ứng dụng ngân hàng đang đăng nhập.

Đừng quên kiểm tra khoản tiết kiệm sau khi gửi

Sau khi gửi tiền thành công, bạn vẫn nên kiểm tra lại khoản tiết kiệm định kỳ, nhất là khi có nhiều sổ với các kỳ hạn khác nhau.

Hãy lưu lại số tiền, ngày gửi, ngày đáo hạn và thông tin lãi suất để dễ theo dõi. Nếu có nhiều khoản tiền gửi, việc ghi lại những thông tin này cũng giúp bạn tránh quên ngày đáo hạn hoặc bỏ sót khoản tiền cần xử lý.

Nếu thấy thông tin trên ứng dụng không khớp với xác nhận giao dịch, hoặc xuất hiện giao dịch mà mình không thực hiện, hãy liên hệ ngân hàng ngay qua kênh chính thức để được kiểm tra.

Gửi tiết kiệm online thuận tiện nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ

Gửi tiết kiệm online giúp tiết kiệm thời gian và dễ quản lý khoản tiền trên điện thoại. Tuy nhiên, sự thuận tiện này không thay thế được việc tìm hiểu điều kiện tiền gửi và bảo vệ tài khoản.

Trước khi gửi, hãy kiểm tra số tiền, kỳ hạn, lãi suất và cách xử lý khi đáo hạn. Sau khi gửi, lưu lại xác nhận giao dịch, theo dõi khoản tiền và giữ an toàn thông tin đăng nhập. Những thao tác nhỏ này giúp bạn chủ động hơn trong việc quản lý tiền tiết kiệm của mình.