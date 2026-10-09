Dấu hiệu bạn chưa nên gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm là cách nhiều người lựa chọn để giữ tiền và có thêm một khoản lãi. Tuy nhiên, không phải cứ có tiền nhàn rỗi là nên gửi ngay.

Có những lúc giữ tiền linh hoạt sẽ phù hợp hơn, nhất là khi bạn vẫn có thể cần đến khoản tiền đó trong thời gian tới.

Bạn có thể cần khoản tiền này trong thời gian ngắn

Nếu biết vài tháng tới sẽ cần tiền để đóng học phí, mua xe, sửa nhà hoặc thực hiện một kế hoạch lớn, việc gửi toàn bộ khoản tiền vào kỳ hạn dài có thể khiến bạn khó xoay xở hơn khi đến lúc cần.

Khi rút tiền trước ngày đáo hạn, khoản tiền gửi có thể không còn được hưởng mức lãi suất như ban đầu. Vì vậy, với những khoản tiền sắp có kế hoạch sử dụng, việc giữ một phần tiền ở trạng thái dễ tiếp cận có thể phù hợp hơn.

Điều quan trọng không phải là có nên gửi tiết kiệm hay không, mà là khoản tiền này có thể để yên trong bao lâu.

Bạn chưa có khoản tiền dự phòng cho những việc bất ngờ

Một khoản tiền bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào: xe hỏng, cần sửa nhà, có việc gia đình hoặc đơn giản là một vài tháng thu nhập không như dự kiến.

Nếu toàn bộ số tiền đang có đều được gửi vào những khoản kỳ hạn dài, bạn có thể phải rút tiết kiệm khi có việc phát sinh. Khi đó, sự tiện lợi của việc có sẵn một khoản tiền để xoay xở đôi khi quan trọng hơn số tiền lãi nhận được.

Nếu chưa có một khoản dự phòng riêng, có thể ưu tiên dành một phần tiền ở trạng thái dễ sử dụng trước khi đưa phần còn lại vào tiết kiệm.

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Mỗi tháng bạn vẫn có nhiều khoản phải chi

Có một khoản tiền trong tài khoản chưa chắc đồng nghĩa với việc đó là tiền nhàn rỗi.

Nếu mỗi tháng bạn vẫn phải lo tiền nhà, tiền học, tiền sinh hoạt, trả nợ hoặc những khoản chi cố định khác, số tiền đang có có thể sẽ tiếp tục được sử dụng trong thời gian tới.

Trong trường hợp này, gửi toàn bộ số tiền vào một kỳ hạn dài có thể khiến bạn phải rút ra khi chưa đến ngày đáo hạn. Cách phù hợp hơn có thể là xác định trước phần tiền chắc chắn chưa cần dùng rồi mới cân nhắc gửi tiết kiệm.

Thu nhập của bạn chưa thật sự ổn định

Với người có thu nhập đều đặn, việc để riêng một khoản tiền trong vài tháng hoặc một năm có thể dễ tính toán hơn.

Ngược lại, nếu thu nhập thay đổi theo từng tháng, công việc chưa ổn định hoặc đang có khả năng thay đổi công việc, số tiền hôm nay tưởng là nhàn rỗi có thể sẽ trở thành khoản cần dùng trong thời gian ngắn.

Khi dòng tiền chưa ổn định, việc giữ lại một phần tiền có thể giúp bạn chủ động hơn thay vì gửi toàn bộ vào một kỳ hạn dài rồi phải rút trước hạn khi có biến động.

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Bạn chưa biết khi nào mình sẽ cần đến số tiền này

Đây là trường hợp khá phổ biến: có một khoản tiền chưa dùng đến nhưng cũng chưa biết chắc vài tháng nữa có cần hay không.

Nếu vậy, việc chọn ngay một kỳ hạn dài chỉ vì lãi suất cao hơn có thể chưa phải lựa chọn phù hợp. Bạn có thể cân nhắc chia khoản tiền thành nhiều phần hoặc chọn kỳ hạn ngắn hơn để giữ thêm sự linh hoạt.

Khi chưa xác định được thời điểm sử dụng tiền, khả năng xoay xở khi cần cũng là một yếu tố đáng cân nhắc bên cạnh tiền lãi.

Có tiền chưa chắc đã nên gửi ngay

Gửi tiết kiệm phù hợp nhất với những khoản tiền thực sự có thể để riêng trong một khoảng thời gian nhất định. Trước khi gửi, thay vì chỉ nhìn vào lãi suất, có thể nhìn lại những khoản mình sẽ phải chi trong vài tháng tới, số tiền dự phòng đang có và khả năng thu nhập thay đổi.

Nếu khoản tiền có thể cần đến bất cứ lúc nào, giữ một phần tiền linh hoạt có thể phù hợp hơn với việc gửi toàn bộ vào kỳ hạn dài.

Còn khi đã xác định được khoản nào thực sự chưa cần dùng, lúc đó mới tiếp tục tính đến chuyện chọn kỳ hạn bao lâu, gửi một sổ hay chia thành nhiều sổ và mức lãi suất nào phù hợp.