Lãi vay mua nhà có thể lên 16%/năm, Vinhomes tung ưu đãi lãi suất từ 3-9% trong tối đa 5 năm

Trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà có thể tăng lên 15-16%/năm sau thời gian ưu đãi, Vinhomes tiếp tục đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất kéo dài tối đa 5 năm, với mức trần 9%/năm.

Vinhomes tung chính sách khóa trần lãi suất 9% trong 5 năm

Lãi suất vay mua nhà đang trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định xuống tiền của người mua bất động sản. Nếu trước đây, người vay thường quan tâm nhiều đến mức lãi suất ưu đãi ban đầu, thì trong bối cảnh mặt bằng lãi suất biến động, chi phí vay sau khi hết ưu đãi ngày càng trở thành vấn đề đáng cân nhắc.

Hiện nay, các ngân hàng thương mại đưa ra nhiều gói vay mua nhà với lãi suất cố định trong 1-3 năm đầu, phổ biến khoảng 10-12%/năm. Sau thời gian này, khoản vay chuyển sang lãi suất thả nổi theo điều kiện hợp đồng và diễn biến thị trường, có thể lên tới 15-16%/năm.

Với khoản vay kéo dài 20-30 năm, mức chênh lệch lãi suất vài điểm phần trăm có thể khiến nghĩa vụ trả nợ tăng đáng kể. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng cân đối dòng tiền của người mua nhà để ở mà còn tác động đến hiệu quả đầu tư của những người sử dụng đòn bẩy tài chính.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes vừa tung cơ chế hỗ trợ lãi suất với thời gian tối đa 60 tháng, thay vì chỉ tập trung vào các gói ưu đãi ngắn hạn. Theo chính sách được công bố, khách hàng có thể lựa chọn các kỳ hạn hỗ trợ từ 18 đến 60 tháng, với mức lãi suất phải trả cố định từ 3% đến 9%/năm, tùy gói.

Cụ thể, mức lãi suất tương ứng với các kỳ hạn 18, 24, 30, 36, 48 và 60 tháng lần lượt là 3%, 4,5%, 6%, 7,5%, 8,5% và 9%/năm. Chính sách áp dụng cho khoản vay tối đa 70% giá trị bất động sản theo phương án được nêu.

Theo cơ chế này, nếu lãi suất thực tế của khoản vay vượt mức trần đã cam kết trong thời gian hỗ trợ, phần chênh lệch sẽ do chủ đầu tư chi trả. Nhờ đó, người mua có thể xác định trước mức lãi suất tối đa phải thanh toán trong giai đoạn được hỗ trợ, thay vì hoàn toàn chịu tác động từ biến động lãi suất thị trường.

Chẳng hạn, với gói hỗ trợ 60 tháng, mức lãi suất người mua phải trả được giới hạn ở 9%/năm trong thời gian áp dụng. So với mặt bằng lãi suất 11-12%/năm nêu trên, mức trần này thấp hơn 2-3 điểm phần trăm; khoảng cách sẽ lớn hơn nếu lãi suất thị trường tăng lên 15-16%/năm.

Bên cạnh phương án hỗ trợ lãi suất, khách hàng còn có thể lựa chọn các gói lãi suất 0%/năm trong thời gian nhất định nếu chấp nhận thanh toán thêm so với giá gốc. Theo thông tin được cung cấp, mức thanh toán bổ sung lần lượt là 3,5%, 8%, 13,5% và 19,5% cho các kỳ hạn hỗ trợ 18, 24, 30 và 36 tháng.

Vinhomes từng tung ưu đãi khóa trần lãi suất 6%/năm trong 5 năm gây sốc

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Vinhomes đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất dài hạn cho người mua nhà. Hồi tháng 4/2026, Vinhomes công bố chương trình hỗ trợ lãi suất với mức trần 6%/năm trong 5 năm, áp dụng cho khách hàng mua nhà từ ngày 20/4 đến 20/7/2026. Những khách hàng đã mua nhà từ ngày 1/1/2026 theo các chính sách hỗ trợ lãi suất trước đó cũng thuộc diện được hỗ trợ tương ứng.

Theo chương trình này, khách hàng có thể lựa chọn một trong 5 gói hỗ trợ. Với gói 18 tháng, người mua được miễn lãi hoàn toàn. Các gói còn lại có thời hạn 24, 30, 36 và 60 tháng, với mức thanh toán bổ sung so với giá cơ sở lần lượt dao động 4,5-5%, 9-11%, 14-16,5% và 25-30%, tùy tỷ lệ vay 70% hay 80% giá trị bất động sản.

Đối với các gói hỗ trợ từ 18 đến 36 tháng, sau khi kết thúc thời gian ưu đãi ban đầu, khách hàng còn được hỗ trợ lãi suất thêm tối đa 2 năm, với mức trần 9%/năm. Phần lãi suất vượt mức trần theo điều kiện chương trình do Vinhomes chi trả. Như vậy, thời hạn hỗ trợ lãi suất có thể kéo dài tổng cộng 5 năm, dù mức trần áp dụng ở từng giai đoạn không giống nhau.

Cần lưu ý, thời hạn 5 năm là thời gian bảo đảm lãi suất, không phải thời hạn khoản vay. Khách hàng vẫn ký hợp đồng tín dụng dài hạn với ngân hàng, thường từ 20 đến 35 năm, và phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng sau khi hết thời gian hỗ trợ.

Chính sách cũng cho phép người nhận chuyển nhượng bất động sản kế thừa ưu đãi trong thời gian còn lại nếu đáp ứng các điều kiện áp dụng.