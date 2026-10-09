Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất về mật khẩu

Trong thời đại công nghệ số hóa phát triển mạnh mẽ và tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc bảo vệ tài khoản ngân hàng, nhất là mật khẩu ngân hàng là điều vô cùng cần thiết.

Mới đây, trên website của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã đăng bài cảnh báo tất cả người dân đang dùng tài khoản ngân hàng chú ý những cách bảo vệ tài khoản ngân hàng mà mỗi người nên áp dụng.



Sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi định kỳ

Mật khẩu là lớp bảo vệ đầu tiên cho tài khoản ngân hàng, vì vậy việc sử dụng một mật khẩu mạnh là bước quan trọng đầu tiên để bảo vệ tài khoản. Thay vì đặt mật khẩu quá dễ đoán, bạn nên chọn nhiều ký tự đặc biệt, có độ khó cao. Sau đây là một số gợi ý giúp bạn đặt mật khẩu có độ bảo mật cao:

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Tạo mật khẩu phức tạp và không trùng lặp: Một mật khẩu mạnh là mật khẩu khó đoán và không liên quan đến thông tin cá nhân dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại,... vì đây là những dữ liệu mà hacker có thể dễ dàng khai thác thông qua mạng xã hội hoặc các nguồn công khai khác. Để đảm bảo an toàn, bạn nên tự nhớ mật khẩu thay vì lưu tự động trên trình duyệt hay các ứng dụng khác. Tránh ghi chép lại ở nơi dễ thấy và không dùng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau.

Độ dài và kết hợp đa dạng ký tự: Hãy sử dụng mật khẩu có độ dài tối thiểu 12 ký tự, bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt như @, # hay &. Sự đa dạng này giúp tăng độ phức tạp, khiến cho việc đoán mật khẩu khó khăn hơn. Bên cạnh đó, các ngân hàng thường có quy định cụ thể về ký tự đặt mật khẩu. Vì vậy bạn nên đọc kỹ hướng dẫn từ ngân hàng để tuân thủ đúng và bảo vệ tài khoản tốt nhất.

Thay đổi mật khẩu định kỳ: Thay đổi mật khẩu định kỳ, ít nhất 3-6 tháng/lần, để tăng cường bảo mật. Việc thay đổi mật khẩu thường xuyên giúp hạn chế rủi ro nếu mật khẩu của bạn đã bị lộ từ trước. Đừng quên cập nhật mật khẩu mới trên tất cả các thiết bị bạn sử dụng.

Bảo vệ thông tin thẻ ngân hàng

Thẻ ngân hàng mang lại sự tiện lợi, nhưng nhưng cũng dễ trở thành mục tiêu của kẻ xấu nếu không được bảo vệ đúng cách. Dưới đây là các biện pháp giúp bạn giữ an toàn thông tin thẻ:

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Không chia sẻ mã bảo mật ngân hàng (CVV/CVC): Che mã này khi không sử dụng và không cung cấp cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả công an hay nhân viên ngân hàng. Đặc biệt với thẻ tín dụng, không chia sẻ số thẻ, mã bảo mật, ngày tháng năm sinh,....

Khóa thẻ ngân hàng online khi không dùng: Nhiều ngân hàng hiện nay cung cấp tính năng khóa/mở thẻ qua ứng dụng hoặc Internet Banking. Nếu không thường xuyên mua sắm trực tuyến, hãy khóa thẻ tạm thời để ngăn chặn mọi giao dịch trái phép. Việc khóa thẻ không ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng và bạn có thể mở lại bất cứ lúc nào chỉ với vài thao tác đơn giản. Đây là một cách chủ động và hiệu quả để giảm thiểu rủi ro mà không cần phải hủy thẻ hay làm lại thẻ mới.

Giới hạn chi tiêu: Đặt hạn mức chi tiêu hàng ngày hoặc tháng giúp bạn vừa kiểm soát tài chính, vừa bảo vệ thông tin thẻ. Nếu thẻ bị lạm dụng, kẻ xấu chỉ có thể tiêu trong giới hạn bạn đã cài, giảm thiểu tổn thất. Tính năng này thường có sẵn trên ứng dụng ngân hàng, dễ thiết lập và điều chỉnh, tạo lớp phòng vệ bảo mật.

Chỉ giao dịch trên các trang web uy tín: Mua sắm trên các trang có URL bắt đầu bằng "https://" và biểu tượng ổ khóa đảm bảo thông tin thẻ được mã hóa, giảm nguy cơ bị lấy thông tin. Không cung cấp thông tin và từ chối lưu trữ dữ liệu thẻ trên bất cứ trang web hay trình duyệt nào để tăng cường sự an toàn.

Cập nhật hệ điều hành điện thoại và ngân hàng số khi có bản cập nhật mới nhất

Các ứng dụng ngân hàng số thường xuyên được cập nhật để bổ sung thêm các tính năng mới, cải thiện hiệu suất và nâng cao trải nghiệm người dùng. Khi cài đặt phiên bản cập nhật mới đồng nghĩa bạn đã xây dựng thêm lớp bảo vệ cho tài khoản ngân hàng online của mình. Để đảm bảo sử dụng các tính năng mới nhất và tăng cường bảo mật, hãy bật chế độ tự động cập nhật ứng dụng trên điện thoại hoặc thường xuyên kiểm tra kho ứng dụng (Google Play, App Store) để tải phiên bản mới nhất.

Ngoài ra, việc cập nhật hệ điều hành của điện thoại cũng rất quan trọng, vì các lỗ hổng trong hệ điều hành có thể bị lợi dụng để truy cập gián tiếp bất hợp pháp vào ứng dụng ngân hàng.

Thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch

Việc kiểm tra lịch sử giao dịch thường xuyên không chỉ giúp bạn quản lý chi tiêu mà còn là cách phát hiện sớm các hoạt động bất thường trong tài khoản. Chỉ cần một giao dịch lạ với số tiền nhỏ mà bạn không thực hiện cũng có thể là dấu hiệu của việc tài khoản bị đăng nhập trái phép.

Các ngân hàng hiện nay đều cung cấp tính năng xem lịch sử giao dịch trực tiếp trên ứng dụng hoặc thông báo qua SMS/email sau mỗi lần giao dịch. Bạn nên dành vài phút mỗi tuần để kiểm tra kỹ lưỡng, đặc biệt là sau khi thực hiện các giao dịch lớn hoặc sử dụng thẻ ở những địa điểm mới.

Nếu phát hiện điều gì bất thường, hãy liên hệ ngay với ngân hàng qua hotline hoặc đến chi nhánh gần nhất để khóa tài khoản tạm thời và xử lý kịp thời. Thói quen này không chỉ bảo vệ tài sản mà còn giúp bạn yên tâm hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Thận trọng khi truy cập Wi-Fi công cộng

Wi-Fi công cộng tại quán cà phê, sân bay hay trung tâm thương mại thường không được mã hóa mạnh, khiến dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn dễ bị đánh cắp. Để an toàn, hãy ưu tiên sử dụng dữ liệu di động (3G/4G/5G) khi thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Nếu bắt buộc phải dùng Wi-Fi công cộng, hãy sử dụng VPN (mạng riêng ảo) để mã hóa kết nối của bạn, khiến hacker khó có thể xâm nhập. Thói quen này không chỉ bảo vệ tài khoản ngân hàng mà còn giữ an toàn cho các dữ liệu cá nhân khác trên thiết bị của bạn.