Lãi suất ngân hàng 10/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất huy động tại các ngân hàng trong bảng ngày 10/10 có khoảng cách đáng kể giữa các kỳ hạn và giữa các nhà băng. Ở kỳ hạn 12 tháng, Sacombank niêm yết 7,5%/năm, cao nhất trong bảng, trong khi SCB ở mức 3,7%/năm.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 10/10 tại 35 ngân hàng trong nước cho thấy nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm lãi suất cao nhất

Theo bảng lãi suất huy động ngày 10/10/2026, Sacombank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,5%/năm, cao nhất trong bảng. Tại kỳ hạn 18 tháng, ngân hàng này cũng áp dụng mức 7,5%/năm.

Đứng ngay sau Sacombank là LPBank và Saigonbank, cùng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. VPBank và Bac A Bank cùng áp dụng mức 7,1%/năm.

Nhóm ngân hàng có lãi suất 7%/năm gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, có 10 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng theo bảng số liệu được cung cấp.

Ở các kỳ hạn dài hơn, Sacombank tiếp tục giữ mức lãi suất cao. Tại kỳ hạn 18 tháng, LPBank niêm yết 7,15%/năm, VPBank ở mức 7,1%/năm, trong khi Saigonbank, MBV và VCBNeo cùng áp dụng 7%/năm.

Nhóm Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Bốn ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cả bốn ngân hàng cùng áp dụng mức 6,6%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cũng đồng loạt ở mức 6,8%/năm.

Ngoài nhóm Big4, MSB niêm yết 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Techcombank áp dụng mức 6,75%/năm, còn Nam A Bank ở mức 6,6%/năm.

Nhóm lãi suất từ 6,1-6,9%/năm

Trong nhóm này, BVBank niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BaoVietBank và SHB cùng áp dụng mức 6,5%/năm; NCB niêm yết 6,4%/năm, còn MB ở mức 6,35%/năm.

ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm. Trong khi đó, Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng mức 6,1%/năm.

Nhóm có lãi suất dưới 6%/năm

Ở nhóm dưới 6%/năm, ACB niêm yết lãi suất 5,7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. PVcomBank áp dụng mức 5,6%/năm, GPBank ở mức 5,55%/năm và KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank và HDBank cùng niêm yết 5,3%/năm, trong khi SeABank áp dụng mức 5%/năm.

SCB là ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng thấp nhất trong bảng, ở mức 3,7%/năm. Chênh lệch giữa mức cao nhất tại Sacombank và mức thấp nhất tại SCB là 3,8 điểm %.

Lãi suất cao nhất tập trung ở kỳ hạn từ 6 tháng

Xét theo từng kỳ hạn, Sacombank có mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cùng đạt 7,2%/năm; tại kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng, mức cao nhất là 7,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 3 tháng cao nhất trong bảng là 4,75%/năm, được nhiều ngân hàng cùng niêm yết.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất khảo sát ngày 10/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.