Xác minh giao dịch nạp 300 triệu vào tài khoản Agribank, mục đích là chuyển tiền cho con của người đàn ông 68 tuổi

Nhờ có sự can thiệp kịp thời của Cơ quan Công an, người đàn ông đã nhận ra bẫy lừa đảo và không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của chúng.

Theo Báo Hà Tĩnh, chiều 9/10, Công an xã Tứ Mỹ phối hợp với Phòng Giao dịch Nầm thuộc Agribank chi nhánh Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 300 triệu đồng.

Trước đó, ông P.V.Đ (68 tuổi, trú xã Tứ Mỹ) đến Phòng Giao dịch Nầm thuộc Agribank chi nhánh Hương Sơn làm thủ tục để nộp tiền vào tài khoản với số tiền 300 triệu đồng. Qua quá trình giao dịch, nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên Phòng Giao dịch Nầm đã nhanh chóng liên hệ với Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tứ Mỹ đã cử cán bộ có mặt tại Phòng Giao dịch Nầm để gặp gỡ, trao đổi với ông Đ. Qua xác minh, cán bộ Công an xã xác định ông Đ. đã bị các đối tượng lừa đảo.

Các đối tượng đã gọi điện cho ông Đ. tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo ông có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy. Chúng yêu cầu ông khai nhận số tiền mình đang có, sau đó mang 300 triệu đồng đến nộp vào số tài khoản do chúng chỉ định để "xác minh nguồn tiền". Đồng thời, các đối tượng còn đe dọa, yêu cầu ông không được nói cho người nhà biết, và khi đến gặp nhân viên ngân hàng thì phải nói là gửi tiền cho con.

Sau khi được cán bộ Công an xã Tứ Mỹ giải thích, phân tích rõ về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, ông P.V.Đ đã hiểu ra sự việc và không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của chúng. Ông Đ. đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Tứ Mỹ và Phòng Giao dịch Nầm đã kịp thời giúp đỡ, ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản của gia đình.

Qua vụ việc trên, Công an xã Tứ Mỹ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, yêu cầu chuyển tiền để "xác minh", "điều tra" hoặc đe dọa liên quan đến các vụ án. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai và kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.