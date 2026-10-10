Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 hôm nay 10/10/2026 tại Doji cùng nhiều thương hiệu khác trên thị trường.

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K hoặc vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 nổi bật với độ sáng bóng tự nhiên và màu vàng đậm đặc trưng.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 có đặc tính mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 10/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h40 sáng nay (10/10/2026), giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết ở mức 14,18 - 14,48 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 180.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,03 - 14,43 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 130.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Ngoài vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h40 ngày 10/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.180.000 14.480.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.030.000 14.430.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.450.000 13.650.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.400.000 13.600.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.850.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.800.000 14.100.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.620.000 13.950.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18k 9.916.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14k 7.571.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10k 5.119.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h40 ngày 10/10/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





Doji

Vàng miếng SJC 14.180.000 14.480.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.030.000 14.430.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.450.000 13.650.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.850.000 14.150.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.180.000 14.480.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.180.000 14.482.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.130.000 14.440.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.880.000 14.330.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.180.000 14.480.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.880.000 14.330.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.990.000 14.380.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.990.000 14.380.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.990.000 14.380.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.780.000 14.280.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 13.980.000 14.380.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.880.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.780.000 14.280.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.180.000 14.480.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.100.000 14.480.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.100.000 14.420.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.100.000 14.420.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.380.000 14.300.000 đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.