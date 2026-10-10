Giá vàng hôm nay 10/10: Trong nước và thế giới tăng mạnh

Sáng 9/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.194 USD/ounce, tăng 56 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh phiên cuối tuần do được hỗ trợ bởi giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, qua đó góp phần làm dịu lo ngại về lạm phát. Bên cạnh đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các chuyên gia nhận định, giá dầu hạ nhiệt cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm so với mức đỉnh ghi nhận hôm thứ Tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho vàng phục hồi.

Giá dầu đi xuống khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông dịu bớt. Diễn biến này diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng tới.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm so với mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ được ghi nhận hôm thứ Tư. Lợi suất trái phiếu hạ nhiệt thường tạo thuận lợi cho vàng, tài sản không sinh lãi, do làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters).

Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là yếu tố có thể tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng trong thời gian tới.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, cho biết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Thông tin này khiến thị trường chú ý hơn đến khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Lãi suất cao thường gây áp lực lên giá vàng do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 19%. Đến tháng 12, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất một lần, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm, lên tới 84%.

Những diễn biến trái chiều giữa các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép khiến thị trường vàng tiếp tục theo dõi sát dữ liệu lạm phát, lợi suất trái phiếu và các tín hiệu chính sách từ Fed để xác định xu hướng tiếp theo.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 10/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1.800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.138 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giá dầu đi xuống khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông dịu bớt. Diễn biến này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột có tiến triển.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là yếu tố có thể gây sức ép lên giá vàng. Trong tháng 9/2026, Fed đã nhất trí tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, nhận định ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Dù vậy, ông không đưa ra tín hiệu cụ thể về quyết định tại cuộc họp chính sách diễn ra vào cuối tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 17%, trong khi khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 là 83%.

Ông Tony Sage, Giám đốc điều hành công ty khai thác khoáng sản Critical Metals, cho rằng nguy cơ thắt chặt tiền tệ có thể tiếp tục tạo rủi ro đối với giá vàng. Theo ông, giới giao dịch sẽ theo dõi sát các số liệu kinh tế sắp công bố để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách của Fed trước cuộc họp tháng 10.

Nếu dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan, lợi suất trái phiếu có thể giảm, qua đó tạo lực hỗ trợ cho giá vàng. Ngược lại, các số liệu tích cực có thể củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, gây sức ép lên kim loại quý.