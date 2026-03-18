Phát hiện 3 thỏi vàng trị giá 230 triệu đồng trong một gói trà

Tối 13/3, Đội điều tra hình sự Công an huyện Tư Quy (Trung Quốc) nhận được tin báo khẩn: một người đàn ông cao tuổi vừa trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua điện thoại, số tài sản bị chiếm đoạt đang được gửi đi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai truy vết và liên hệ với đơn vị chuyển phát để xác định lộ trình kiện hàng nghi vấn.

Khoảng 22h cùng ngày, dựa trên dữ liệu vận chuyển, cảnh sát đã kịp thời chặn giữ bưu kiện tại một điểm trung chuyển. Nhân viên giao hàng cho biết: “Nếu các anh đến muộn hơn 10 phút, lô hàng này đã được gửi đi rồi!”

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kiện hàng là 3 thỏi vàng, tổng trọng lượng 54 gam, trị giá gần 60.000 NDT (230 triệu đồng). Những thỏi vàng này được giấu trong gói trà nhằm qua mặt khâu kiểm tra.

Sau khi xác minh, toàn bộ số vàng đã được trao trả lại cho gia đình nạn nhân ngay trong đêm.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo mọi người cần đặc biệt cảnh giác với những yêu cầu vận chuyển tiền mặt hoặc vàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh hay gọi xe, nhất là khi đi kèm các lý do như “phí xử lý”, “đặt cọc”, “đầu tư” hoặc “chứng minh vô tội”, bởi đây đều là những kịch bản lừa đảo quen thuộc.

Bên cạnh đó, các giao dịch liên quan đến việc mua số lượng lớn vàng hoặc tài sản có giá trị cao nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin, đồng thời yêu cầu giao nhận qua bên thứ ba, cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn và cần được xem xét thận trọng.

Với những trường hợp gửi tiền mặt, vàng, địa chỉ không rõ ràng hoặc có dấu hiệu bất thường trong hành vi của người gửi và người nhận, đơn vị chuyển phát đều phải được kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng trước khi tiếp nhận nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Theo Jimu News﻿