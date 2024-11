Phát hiện 2 khung thời gian tập thể dục cực tốt, giúp phòng ngừa ung thư

2 khung thời gian tập thể dục giúp phòng ngừa ung thư

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí BMC Medicine, do các nhà khoa học đến từ Đại học Regensburg, Đức thực hiện đã chỉ ra rằng, tập thể dục vào cả buổi sáng và buổi chiều tối có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng hiệu quả.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của 86.252 người trong độ tuổi từ 42 đến 79 trong ngân hàng sinh học Biobank của Anh và đánh giá thói quen tập luyện của họ. Những người tham gia nghiên cứu sẽ được đeo máy đo gia tốc ở tay để ghi lại các hoạt động thể chất mà họ tham gia trong ngày.

Các nhà nghiên cứu phân người tham gia nghiên cứu thành 4 nhóm dựa trên 4 kiểu hoạt động khác nhau, bao gồm: tham gia hoạt động thể chất liên tục cả ngày, tham gia hoạt động thể chất vào cuối ngày, tham gia hoạt động thể chất vào cả buổi sáng và buổi chiều tối, tham gia hoạt động thể chất vào buổi trưa và buổi tối.

Trong thời gian theo dõi 5 năm, có 529 người tham gia nghiên cứu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng, những người tham gia hoạt động thể chất hoặc tập thể dục vào cả buổi sáng và buổi chiều tối trong ngày (vào khoảng 8 giờ sáng và 6 giờ chiều) có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn, bên cạnh những lợi ích khác khi tham gia tập luyện.

Theo đó, những người tập thể dục vào cả hai thời điểm này có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn 11% so với những người tập thể dục vào các thời điểm khác trong ngày.

Tập thể dục vào cả buổi sáng và buổi chiều tối có thể giảm 11% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. (Ảnh: The Times)

Tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ Michael Leitzmann, làm việc Đại học Regensburg ở Đức cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh rằng thời điểm tham gia hoạt động thể chất và tập thể dục đóng vai trò quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng”.

“Bằng cách xác định các khung thời gian tập thể dục cụ thể đem lại nhiều lợi ích nhất (vào thời điểm sáng sớm và chiều tối), phát hiện của chúng tôi sẽ mở ra hướng đi mới cho các chiến lược phòng ngừa có mục tiêu. Chẳng hạn như việc xây dựng chế độ tập luyện theo thời điểm, giúp mọi người giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng hiệu quả”, giáo sư Michael Leitzmann nói.

Tiến sĩ Helen Croker, trợ lý giám đốc nghiên cứu và chính sách tại Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới cho biết: “Đây là bằng chứng chứng minh rằng tập thể dục là một trong những biện pháp phòng ngừa ung thư hiệu quả. Hoạt động thể chất là một trong những khuyến nghị phòng ngừa ung thư của chúng tôi và chúng tôi biết rằng thói quen này giúp giảm nguy cơ mắc ung thư”.

Vị tiến sĩ bổ sung: “Những phát hiện thú vị trong nghiên cứu mới này có thể giúp chúng tôi đưa ra những khuyến nghị phòng ngừa ung thư cụ thể hơn cho người dân, bao gồm cả mô hình và thời gian hoạt động thể chất”.

Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của thời điểm tham gia hoạt động thể chất và tập thể dục. (Ảnh: Fox News)

Ung thư đại trực tràng là gì?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến trên toàn thế giới. Ung thư đại trực tràng là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ hai trên toàn thế giới. Năm 2020, ước tính có khoảng 1,9 triệu ca mắc mới ung thư đại trực tràng và hơn 930.000 ca tử vong do ung thư đại trực tràng trên toàn thế giới. WHO dự đoán, đến năm 2040, gánh nặng của ung thư đại trực tràng sẽ tăng lên với 3,2 triệu ca mắc mới và 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm.

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2022 tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng đứng thứ 4 trong những loại ung thư thường gặp với hơn 16.800 ca mắc, chiếm 9,3% tổng số ca mắc ung thư.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến trên toàn thế giới. (Ảnh: Parade)

Nguy cơ mắc ung thư đại tràng tăng theo tuổi tác. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều là những người trên 50 tuổi.

Ngoài ra, những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại tràng hoặc mắc các vấn đề sức khỏe di truyền như hội chứng Lynch và bệnh polyp tuyến gia đình (FAP) cũng có nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng.

Những người có lối sống không lành mạnh, chẳng hạn như chế độ ăn nhiều thịt chế biến và ăn ít trái cây, rau quả, lười vận động, bị thừa cân, béo phì, thường xuyên hút thuốc là và lạm dụng rượu bia cũng có nguy cơ cao mắc loại ung thư này.

Ung thư đại trực tràng ở giai đoạn đầu thường khó nhận biết do các triệu chứng cảnh báo bệnh thường tương đồng với các bệnh lý đường tiêu hoá khác, khiến người bệnh chủ quan, không khám chuyên sâu để phát hiện bệnh kịp thời.

Theo các chuyên gia y tế, các triệu chứng phổ biến cảnh báo ung thư đại trực tràng bao gồm tiêu chảy, táo bón, đi ngoài ra máu, đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi bất thường. Khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng này trong thời gian dài và không thuyên giảm, mọi người nên đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám sức khỏe kịp thời.