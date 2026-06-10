Phát hiện 100 người chuyển khoản tổng cộng 200 triệu đồng cho 2 thanh niên SN 2002, 2004, công an điều tra làm rõ

Tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn về phòng trọ giá rẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Công Anh (sinh năm 2002) và Trần Công Phố (sinh năm 2004), cùng trú tại làng Lâm Sinh, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn thuê được phòng trọ đẹp, giá rẻ của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng đã sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo, đăng tải thông tin cho thuê phòng trọ không có thật tại khu vực Từ Sơn, Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) và một số địa bàn khác.

Các đối tượng dụ người có nhu cầu chuyển tiền đặt cọc từ 1 đến 2,5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, chúng lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết nhằm chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 9/2025 đến nay, với cùng phương thức, thủ đoạn trên, hai đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 100 bị hại với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Các nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động ngoại tỉnh đang có nhu cầu tìm chỗ ở.

Theo Trung tá Chu Văn Hiệu, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng thường sao chép hình ảnh phòng trọ từ nhiều nguồn khác nhau, thậm chí lấy thông tin từ những bài đăng cho thuê thật để tạo lòng tin. Sau đó, chúng viện ra nhiều lý do như “phòng đang có nhiều người hỏi thuê”, “cần đặt cọc ngay để giữ chỗ” nhằm thúc ép nạn nhân chuyển tiền.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Trung tá Chu Văn Hiệu khuyến cáo người dân cần trực tiếp đến xem phòng trọ, xác minh rõ danh tính chủ nhà hoặc người cho thuê trước khi giao dịch. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chỉ trao đổi qua mạng xã hội hoặc điện thoại mà chưa gặp mặt, chưa kiểm chứng thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các tài liệu, tin nhắn, chứng từ chuyển tiền và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Báo Bắc Ninh﻿