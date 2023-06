Pháp: Cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi bị buộc tội giết người

Công tố viên địa phương Pascal Prache tuyên bố.

Các cáo buộc chống lại viên cảnh sát này đã được cập nhật từ giết người không tự nguyện thành cố ý giết người, công tố viên Prache tuyên bố hôm 29/6 (theo giờ địa phương), đồng thời cho biết thêm rằng cảnh sát này đã bị bắt giam.

Người dân tuần hành để tưởng nhớ Nahel M. (Ảnh: Sky News)

Công tố viên Nanterre thông tin, các cáo buộc chống lại nạn nhân 17 tuổi tên là Nahel M. về việc từ chối hợp tác với cảnh sát cũng sẽ được điều tra.

Ông Prache giải thích: "Mục đích của hai cuộc điều tra này là nhằm xem xét tất cả các tình huống một cách khách quan dẫn đến cái chết của tài xế trẻ tuổi này".

Những chiếc xe bị đốt cháy trên một con phố giữa các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. (Ảnh: Sky News)

Vụ việc cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi người Pháp gốc Algeria hôm 27/6 đã dẫn tới hai đêm biểu tình bạo lực ở Paris và các thành phố lớn khác của Pháp, bao gồm Toulouse, Lille, Lyon và Nice. ​​Những người biểu tình bạo loạn đã bắn pháo hoa và ném đá vào cảnh sát, đốt cháy ô tô và gây ra nhiều thiệt hại khác. Hơn 150 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ.

Hàng nghìn người biểu tình tại nhiều thành phố của Pháp. (Ảnh: Sky News)

Dự kiến biểu tình bạo động sẽ tiếp tục diễn ra vào tối 29/6. Bộ Nội vụ Pháp thông báo rằng 40.000 cảnh sát đã được huy động để duy trì trật tự.

Công tố viên Prache đã cung cấp diễn biến dẫn đến vụ xả súng chết người này dựa trên đoạn phim do camera an ninh ghi lại, một đoạn video do người dân cung cấp và lời khai của cảnh sát.

Cảnh sát chống bạo động Pháp túc trực gần xe cứu hỏa. (Ảnh: Sky News)

Theo đó, hai nhân viên cảnh sát đi mô tô đã chú ý đến một chiếc Mercedes màu vàng chở hai hành khách mà Nahel M. lái đang lưu thông, vì chiếc xe này đã chạy quá tốc độ trong làn đường dành cho xe bus.

Cảnh sát đã đuổi theo chiếc xe, trong khi tài xế phớt lờ yêu cầu tấp xe vào lề đường của cảnh sát. Các cảnh quay cho thấy, người lái chiếc Mercedes Nahel M. đã vi phạm một số lỗi giao thông trong cuộc rượt đuổi.

Cảnh sát chống bạo động Pháp phản ứng giữa các cuộc đụng độ. (Ảnh: Sky News)

Theo ông Prache, các sĩ quan cho biết họ đã rút súng và nhắm bắn người lái xe sau khi anh ta dừng đèn đỏ vì họ muốn ngăn cản Nahel M. cố gắng lái xe tẩu thoát. Tuy nhiên, Nahel M. vẫn cố lái xe đi, sau đó một trong hai cảnh sát đã nổ súng. Viên đạn xuyên qua cánh tay và ngực của Nahel M., khiến thiếu niên này bị mất lái và xe gặp tai nạn.

Bà Mounia, mẹ của Nahel M. (Ảnh: Sky News)

Một trong những hành khách đi trên xe đã trốn khỏi hiện trường, trong khi người còn lại bị tạm giữ trong thời gian ngắn. Các nhân viên y tế nhanh chóng đến hiện trường nhưng không thể cứu được Nahel M.

Nguồn: RT